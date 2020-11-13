В Кремле рассказали, когда Путин вакцинируется от коронавируса

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, когда Путин вакцинируется российским препаратом «Спутник V».

В интервью RT представитель Кремля напомнил, что президент высоко оценил и «Спутник», и продукции «Вектора».

«Путин также возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но он сам решит, когда надо лично ему вакцинироваться и об этом потом сообщит», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 21 983 случаев коронавируса, что стало новым суточным максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 ноября и составил 21 798 случаев.

Всего к утру 13 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 880 551. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 406 903 (+18 735) россиян, активных случаев – 441 205 (+2837). Жертвами коронавируса в стране стали 32 443 – 411 за последние сутки.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 974. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1756), Подмосковье (+760), Нижегородская область (+433) и Архангельская область (+339).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.