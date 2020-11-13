В России подорожают водка, коньяк и игристые вина

В России 1 января 2021 года подорожает алкоголь. В частности, вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкие спиртные напитки, в том числе на водку и коньяк. Также подорожают игристые вина.

Согласно соответствующим приказам Минфина РФ, опубликованных на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена на «беленькую» вырастет до 243 руб. на пол-литра (+5,7%). Минимальная стоимость 0,5 литра коньяка будет стоить 466 руб. (+3%). Самое дешевое игристое вино будет стоит в розницу 169 руб. (+3%).

Отмечается, что приказы финансового ведомства России будут действовать до 31 декабря 2026 года.