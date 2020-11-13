Власти Китая поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Власти КНР поздравили представителя Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США», – заявил на сегодняшнем брифинге представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбинь. Как подчеркнул дипломат, в КНР уважают выбор американского народа и поздравляю Байдена и Харрис, передаёт РИА Новости.

«При этом мы понимаем, что результаты американских выборов могут быть определены согласно правовым процедурам США», – резюмировал глава МИД Китая Ван Вэньбинь, добавив, что в КНР внимательно следят за реакцией на нынешние выборы как в Штатах, так и за реакцией международного сообщества.

Напомним, 7 ноября, не смотря на продолжающийся подсчёт голосов, большинство американских СМИ объявили победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии и Великобритании поспешили поздравить Байдена с победой на выборах.

В свою очередь действующий глава Белого дома Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что в ходе президентских выборов по всей стране у него были украдены 2,7 млн голосов.

Пока официально ни один из кандидатов в президенты США не набрал необходимого для победы количества голосов выборщиков. В частности, аодсчёт голосов продолжается в штатах (где оба кандидата имеют теоретические шансы на победу Трампа) Аризона, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.