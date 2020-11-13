Скоро в золото станет выгодно вкладывать

Устами Минфина

В России отменят НДС на золото, об этом можно говорить уже уверенно. Заявил об этом высокопоставленный представитель Минфина, а устами этого ведомства в таких случая глаголет истина. Знак вопроса ставится пока рядом со сроками отмены налога.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, уплата налога на добавленную стоимость при продаже золота может быть отменена с 2022 года. Чиновник связал это с вводом в действие системы маркировки драгоценных металлов.

«Чем быстрее мы внедрим эффективную систему, тем быстрее мы перейдем к вопросу об отмене НДС на золото. Я исхожу, я не обещаю, но я исхожу из того, что мы решим проблему, то есть НДС на золото будет отменяться с 1 января 2022 года, это наш план. Но для этого мы должны продемонстрировать руководству правительства, что система работает и не дает возможности мошенническим схемам», — цитирует ТАСС слова заместителя министра на форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА).

«Эффективная система» это есть маркировка. Она у нас, как показывает практика, вводится порой с большими сбоями. Но предположительная дата отмены НДС должна наступить только через шесть месяцев после 1 июля 2021 года, когда будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. А уже с 1 декабря 2020 года система маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК) заработает в тестовом режиме, а также будет введена добровольная маркировка. Так что до начала 2022 года все это должно быть отлажено.

Налог забирает всю выгоду

Из-за наличия НДС физическое золото очень заметно теряет в России свою инвестиционную привлекательность, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. На мировых рынках золото в последние годы заметно дорожает: поскольку в рамках стратегий по защите от инфляционных, геополитических и курсовых рисков, оно хоть и является динамично колеблющимся и в свою очередь тоже создающим риски инструментом, но всё чаще служит обязательным атрибутом диверсификации фондовых портфелей, который дополняет корзину из акций и облигаций.

Пользуется известной популярностью идея создавать накопления в золоте и у граждан, говорит аналитик, в том числе и потому, что золото вполне могло бы служить эффективным и альтернативным доллару средством хранения сбережений. Особенно актуальной становится эта тема в условиях низких теперь процентных ставок по рублёвым вкладам.

Однако, по сути, НДС служит устаревшим и серьёзным тормозом для таких настроений, хорошо понятным поводом для сомнений, а действительно ли вложения в золото окупятся, говорит аналитик. Ведь 20% НДС — это всё равно, что широкий нерыночный «спред» между ценой сегодняшней покупки драгметалла и потенциальной ценой перепродажи впоследствии. Получается, что выгоду от золота российский инвестор может извлечь только на очень долгосрочном горизонте, если наблюдается устойчивый рост стоимости золота на протяжении нескольких лет: в «ноль» такие инвестиции выйдут лишь после того, как рост цены уже превысит искусственную планку в 20%.

И продолжая собирать налог с перепродажи слитков или ювелирных изделий, государство сохраняет в силе и этот малоприятный для наших граждан побочный эффект, тем самым сжимая обороты из-за низкого градуса интереса, а значит, сокращая и собственные налоговые поступления в казну от операций со слитками и украшениями, при этом заметная часть таких сделок происходит в тени.

Во многих странах инвестиционное золото вообще не облагается ни НДС, ни другими налогами, и государствам вполне хватает налогов с компаний-золотодобытчиков и подоходных налогов, уже уплаченных гражданами до того, как они решат, во что именно

вложат свои легально созданные кровные сбережения. Отсюда и огромная разница: если в России при производстве более 300 тонн золота в год легальный инвестиционный спрос находится на уровне 4-5 тонн, то есть менее 1,5% от добычи. Например в Китае частный инвестиционный спрос превышает планку в 60% от объёмов производства и закупок.

Однако у нас решение об отмене НДС на слитки и драгоценные изделия затянулось на годы: желая сохранить, а лучше увеличить поступления в казну, после того как спрос и физические обороты после отмены НДС могут вырасти а разы, правительство как раз и вводит обязательную маркировку, чтобы контролировать обороты: а значит, и продавцов, и производителей на всех предварительных этапах.

В какой-то мере, создание и отладка единой системы маркировки действительно может дополнительно защитить от мошенничеств, подделок, но всё же главная задача государственных структур здесь, полагает Марк Гойхман., перевод по максимуму в легальное поле «теневого» рынка драгметаллов. Так, как это произошло, допустим, когда вводили обязательную маркировку шуб: официальный объём оборота шуб вырос в результате почти в 10 раз.

Ювелирный рынок обелят, обеспечат прослеживаемость слитков, изделий, камней на всех этапах от добычи до готового изделия. Процесс не будет особо дорогим, уверен эксперт, так что дополнительной накрутки цен по этим причинам ждать не нужно: цены будут, как и сейчас, держаться на уровне мировых. Основной минус для инвесторов лишь в том, что пока система маркировки будет вводиться, отрабатываться, ждать момента отмены НДС на золото придётся ещё как минимум год.

За границу уйдет меньше

Отмена НДС на золото даст толчок для роста привлекательности этого актива для граждан, особенно для той консервативной категории, которая по-прежнему не торопится на фондовый рынок, соглашается председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Для них покупка золота без дополнительных «наценок» станет альтернативой покупки валюты и внесением средств на депозит, когда ставки по ним дают маленькую премию к инфляции, либо ее не дают вовсе. Несмотря на возможность открытия обезличенных металлических счетов, биржевых фондов на золото, а также покупки инвестиционных монет, которые позволяют обойти требования уплаты НДС, эта группа населения может ориентироваться исключительно на драгметалл в его физическом воплощении.

Но оценить влияние покупок в случае гипотетической отмены НДС на золото в начале 2022 года, не представляется возможным, говорит эксперт. Данные об обороте инвестиционного золота в России никто не собирает. Согласно World Gold Council, в третьем квартале спрос на слитки и инвестиционные монеты подскочил на 49% г/г до 222,1 тонн, позволив ограничить снижение совокупного спроса на драгметалл на 892,3 тонн до минимума с третьего квартала 2009 года.

Нет ясности и в вопросе реализации этой инициативы, добавляет Михаил Дорофеев. Не случайно замминистра финансов Алексей Моисеев оговорился, что прежде должна быть внедрена система контроля с маркировкой. Но нужно учитывать, что продажа золота за рубеж после того, как Банк России отказался от покупок на пополнение золотовалютных резервов, стала важным источником притока иностранной валюты в страну в условиях падения стоимости и физических поставок энергоносителей и сыграла стабилизирующую роль на валютном рынке. Отказ от НДС на покупку золота может умерить эти потоки и снизить столь благотворный эффект.