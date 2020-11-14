Австрия ужесточает карантин

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении карантина с 17 ноября по 6 декабря из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. В этот период будут закрыты развлекательные и торговые центры (за исключением магазинов с товарами первой необходимости), косметические салоны и парикмахерские, а школы перейдут на дистанционный режим обучения.

С 3 ноября в Австрии не работают музеи, театры, рестораны и фитнес-центры. С 22:00 до 6:00 гражданам запрещено покидать квартиру за исключением похода на работу или учебу, индивидуальных занятий спортом, совершения покупок или оказания помощи.

С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразилось 198 тыс человек, а 1 746 умерло.