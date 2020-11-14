Вход/Регистрация Подписка

Австрия ужесточает карантин

Москва, 14.11.2020

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении карантина с 17 ноября по 6 декабря из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. В этот период будут закрыты развлекательные и торговые центры (за исключением магазинов с товарами первой необходимости), косметические салоны и парикмахерские, а школы перейдут на дистанционный режим обучения.

С 3 ноября в Австрии не работают музеи, театры, рестораны и фитнес-центры. С 22:00 до 6:00 гражданам запрещено покидать квартиру за исключением похода на работу или учебу, индивидуальных занятий спортом, совершения покупок или оказания помощи.

С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразилось 198 тыс человек, а 1 746 умерло.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Азербайджан продолжает наступление в Карабахе
    К концу первой недели ноября в войне обозначился перевес азербайджанских сил
  2. Участник «Северного потока — 2» отменил строительство терминала для СПГ
    Кажется, это может означать только одно. Но может, впрочем, и нечто иное
  3. Пандемия оставила Баффету одно направление для инвестиций
    Столкнувшись с отсутствием инвестиционных идей, легендарный инвестор Уоррен Баффет оказался перед необходимостью найти нетривиальный выход
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама