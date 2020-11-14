Экс-глава СНБ Армении задержан за подготовку убийства Пашиняна

Бывший глава Службы национальной безопасности Армении и лидер оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванецян задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает издание «Sputnik Армения».

Ранее Ванецян был вызван в следственный департамент Службы национальной безопасности, где и был задержан.

Адвокаты задержанного заявляют о преследовании Ванецяна по политическим мотивам.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября протестующие против заключения мирного соглашения в Ереване ворвались в здания правительства и парламента и избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

11 ноября представители оппозиционных фракций парламента потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что если премьер не уйдет в отставку, то оппозиция «решит вопрос устранения Пашиняна и его политической команды от власти».