Financial Times: с 2030 года Великобритания запретит двигатели внутреннего сгорания

Газета Financial Times со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает, что власти Великобритании планируют ввести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года (ранее этот запрет планировался ввести с 2035 года).

Для гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, запрет на продажу наступит в 2035 году.

По информации издания на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает об этом официальное заявление.