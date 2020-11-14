Коронавирус COVID-19 в России: число заболевших стремительно растёт

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 702 случаев коронавируса, что стало новым суточным максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне и составил 21 983 случаев.

Всего к утру 14 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 903 253. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 425 529 (+18 626) россиян, активных случаев – 444 890 (+3685). Жертвами коронавируса в стране стали 32 834 – 391 за последние сутки.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 427. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1852), Подмосковье (+786), Нижегородская область (+441) и Республика Карелия (386).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 69 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв COVID-19 в столице составило 7 712 человек. Накануне в Москве от коронавируса умерли 70 пациентов, а у 5 974 человек был выявлен коронавирус.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.