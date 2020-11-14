Курс доллара: в Сбербанке сделали новый прогноз по рублю

Пятница 13-го – так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам – для российской валюты выдался неудачным.

Начав торги на отметках 77,35 в паре с долларом и 91,27 в паре с евро, к закрытию основной сессии на Мосбиржи рубль ещё просел к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 77,61 руб. (+24,25 коп.), а курс евро – 91,74 руб. (+48,5 коп.).

Таким образом. наша валюта завершила очередную рабочую неделю на нисходящем тренде, реагируя на ухудшения ситуации на глобальных торговых площадках, в том числе на рынок «чёрного золота». Так, в пятницу, нефть марки Brent на Лондонской бирже торговалась по 42,89 долл. за баррель (-1,47%). В это же время на Нью-Йоркской бирж5 контракты WTA продавались по 40,36 долл. за бочку (-1,85%).

Кроме того, рубль слабел на опасениях введения новых антироссийских санкций со стороны США, учитывая предвыборную риторику Джо Байдена, который почти наверняка станет новым хозяином Белого дома.

Ещё одной очень серьёзной угрозой для всех рисковых активов остаётся коронавирус. Число новых заболевших COVID-19 стремительно растёт по всему миру, что заставляет глобальных инвесторов переходить в более защитные активы, что естественно ослабляет позиции рубля.

Как подчеркнули эксперты profinance.ru, в пятницу рубль упал до недельного минимума по отношению к доллару, как раз на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в мире, в том числи и в России.

«Это больно бьёт по риску. В частности, упали цены на нефть. Надежды на вакцину Pfizer, которые ранее позитивно влияли на курсовую динамику рубля, начали угасать. При этом рубль практически не отреагировал на решение России впервые выйти на глобальный рынок в 2020 году, собрав 2,4 млрд долл. в виде еврооблигаций. Всё это на предстоящей неделе обещает нацвалюте очень непростую жизнь и ослабление в обеих парах», – прогнозируют аналитики profinance.ru.

Юрий Попов из Sberbank Investment Research напомнил, что ситуация с COVID-19 в США, а также в странах Старого Света остаётся сложной. Так, ещё в четверг главы ведущих регуляторов Европы и США заявили, что недавний оптимизм, вызванный новостями о немецко-американской вакцине от коронавирусу, может быть преждевременным.

«На этом фоне рубль в начале новой недели продолжит падать к доллару, вплотную приблизившись к диапазону 77,80-78,00. Этому также будет способствовать геополитическая премия за риск, которая пока не собирается снижаться», – отметил аналитик крупнейшей кредитной организации страны.

Владимир Зотов из казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметил, что эйфория, которая наблюдалась после выборов президента США постепенно уходит. Причём сам факт свершившегося события, как пояснил он, не был подкреплён какими-то другими значимыми геополитическими событиями.

«Можно уже говорить, что влияние ситуации в США на глобальные торговые площадки снижается. Между тем, ухудшение коронавирусной темы очень болезненно воспринимается глобальными игроками, что сказывается на мирровых ценах на нефть, в результате чего дешевеет и рубль», – отметил он.

По его мнению, главными драйверами валютных площадок в ближайшие дни будут нефтяные котировки и новости о коронавирусе.

«Но каких-то заметных корректировок в курсовой динамике на предстоящей недели мы не ждём. Наш прогноз на ближайшую перспективу такой: пару доллар-рубль мы ожидаем увидеть в диапазоне 77,00-78,00, а пару евро-рубль в коридоре 91,00-92,00 руб.», – сказал Зотов.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» рискнул предсказать курс рубля на более длительную перспективу. Как считает он, базовый прогноз отсутствия новых серьёзных санкций Вашингтона против Москвы пока сохраняется.

«Это вместе с ожиданиями по цене за баррель нефть Brent в районе 40-45 долл. и сезонным улучшением платежного баланса к началу января позволяет нам ждать пару доллар-рубль возле отметки 75,00, а к концу второго квартала 2021 года – в диапазоне 73,00-72,50. Если же говорить о более ближайшей перспективе, то и здесь у нашей валюты не всё так плохо – приближение налогового периода ноября должно стать для рубля солидным фактором поддержки», – резюмировал он.