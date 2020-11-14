На Украине рекорд заболеваемости коронавирусом и бунты против карантина

За последние сутки на Украине зафиксировано 12 524 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер 191 человек. Днем ранее было зафиксировано 11 787 случаев заражения и 172 пациента с COVID-19 скончалось.

С сегодняшнего дня, 14 ноября, из-за роста числа инфицированных украинские власти вводят так называемый «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и развлекательных заведений.

В городе Черновцы торговцы местного рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу. Львовский горсовет принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями, чтобы избежать закрытия предприятий на карантин. Часть украинских городов также проигнорировала введенный центральными властями карантин.