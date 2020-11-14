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За что сняли трех министров с точки зрения цифр

Москва, 14.11.2020
Счетная палата регулярно проверяет деятельность всех российских ведомств. В том числе и тех, в руководстве которых на этой неделе произошли серьезные перестановки. Были ли у аудиторов претензии к работе этих министерств?
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#Счетная палата
#Политика
  • За что сняли трех министров с точки зрения цифр

Фото Счетной палаты

В пяти российских министерствах меняются руководители. Реальные причины рокировок, естественно, озвучивать никто не собирается. Так что остается довольствоваться либо слухами и домыслами, либо сухими фактами, говорящими о работе ведомств в предыдущие годы. Таковые содержатся, например, в отчетах и анализах Счетной палаты. Аудиторы работают не с людьми с цифрами, а посему создают картину хоть и в черно-белых тонах, зато максимально объективную. «Эксперт Online» изучил отчеты и выводы контрольного ведомства по трем министерствам за последние годы.

 

Ни городов, ни поездов

 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики регулярно подвергалось критике в верхах. Так еще в июне 2019 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ведомство не должно превращаться в «совнархоз», собирающий заявки от регионов. Она отметила, что министерство должно обеспечить «рывок в развитии Дальнего Востока», но такового не наблюдается. Пока в соседнем с регионом Китае города «растут как грибы» и «поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху» на подведомственных министерству российских территориях нет «прорыва, новых городов, как в Китае, мостов, новых поездов мы не увидим, это даже не предполагается». Тогда, обращаясь к министру развития Дальнего Востока и Арктики спикер Совфеда заявила, что у нее «душа за это болит».

Выводы Счетной палаты подтверждают: деятельность ведомства действительно стала во многом поводом если не для душевной, то для головной боли руководства страны. Министерство существует с 2012 года, но за 8 лет ему не удалось даже приблизиться к решению основных проблем ДФО.

О каких поездах-мостах, а уж тем более, городах, может идти речь, если в регионе сохраняется тенденция сокращения численности населения? Проведенное СП в 2019 году исследование по оценке влияния государственных программ Российской Федерации на социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа показало, что за 2017 2018 годы и девять месяцев 2019 года ДФО покинули 58 тысяч человек. Продолжительность жизни в округе тоже отстает: если в среднем по РФ в 2018 году она составляла 72,9 года, то в ДФО 70,2 года.

«Не устранено отставание ДФО от среднероссийского уровня по ожидаемой продолжительности жизни, не решены проблемы снижения уровня бедности, не обеспечен устойчивый рост инвестиций в основной капитал темпами выше среднероссийских», перечисление всех «не» по ДФО в материалах Счетной палаты рисует нелицеприятную картину. В 7 из 11 дальневосточных субъектов РФ численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,9%, что выше общероссийского показателя.

Что касается инвестиций в основной капитал в ДФО, то в последние три года они упорно снижаются. Если в 2017 году при среднероссийском значении 104,4% на Дальнем Востоке они составили аж 117,1%, то в 2018 году уже 102,6% против 104,3% в целом по стране. А за 9 месяцев 2019 года уже 100,6% против 100,7%.

«Результаты деятельности институтов развития Дальнего Востока до настоящего времени не позволили ускорить развитие и достичь структурных изменений в экономике регионов», приводится на сайте Счетной палаты комментарий аудитора Светланы Орловой.

Проверка СП по исполнению бюджета Минвостокразвития в 2019 году показала, что в ряде случаев межбюджетные трансферты предоставлялись субъектам ДФО с нарушениями, плюс большинство регионов в свою очередь не выполнили в полном объеме показатели результативности их использования. «На 1 апреля 2020 года в пяти из одиннадцати субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры», отмечают в СП.

 

Туманный регион

 

С Арктикой, о развитии которой также должно заботиться министерство, ситуация не лучше. Собственно, ведомство так и не разработало новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.

Впрочем, туманность целей ведомство явно не смущало. Проверка СП законопроекта федерального бюджета на 2021-2023 годы показала, что Минвостокразвития планировало мероприятия по развитию Арктической зоны и их финансовое обеспечение, не имея сформированной системы документов стратегического планирования, определяющих социально-экономическое развитие макрорегиона на соответствующий период, в том числе в части целей, задач и приоритетов государственной политики России в Арктике.

Говоря о результатах проверки работы министерства по Арктике за 2019 год, аудиторы отметили, что на момент ее проведения у ведомства не было информации о достижении плановых значений по четырем из шести показателей госпрограммы, установленных на 2019 год. «Также министерство, как ответственный исполнитель госпрограммы, не располагает документами, подтверждающими выполнение работ и исполнение обязательств по заключенным госконтрактам», добавляют в СП.

 

Недоступное жилье

 

Министерству строительства и ЖКХ России в последние годы пришлось не просто: одна только масштабная реформа долевого строительства чего стоила. В условиях разразившейся пандемии снова пришлось включать режим форсажа: стройки встали, спрос упал, застройщики приготовились идти на дно. Объемы жилья, сдаваемого в эксплуатацию, пошли вниз. Ситуацию отчасти спасла льготная ипотека с господдержкой, бенефициарами которой стали и строительная отрасль, и банки, и, собственно, россияне, дождавшиеся таки ставки по жилищным займам на уровне 6,5%.

Однако проверки Счетной палаты показывают на роль героя нашего времени Минстрой все-таки не тянет. Не один год работа ведомства вызывала нарекания у аудиторов. Претензии в первую очередь касались реализации госпрограммы «Жилье» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, вопросы возникали по поводу того, как и когда министерство распоряжается деньгами. В 2018-2019 годах основные расходы по госпрограмме «Жилище» производились уже в IV квартале года. При этом в 2019 году не было использовано 10% предусмотренных на госпрограмму ассигнований 22 миллиарда рублей так и остались неизрасходованными. При этом почти на те же 10% ведомство, к примеру, не дотянуло до плановых показателей по объему ввода жилья за этот период: в эксплуатацию сдали около 80 млн квадратных метров, то есть 91% от обозначенного в госпрограмме. Недобор был и по плановому значению коэффициента доступности жилья: 2,61 при плане 2,5 (93,6 %).

При этом разбирая реализацию госпрограммы, СП, например, делает особый акцент на переселении граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. «Мероприятия по переселению граждан Минстрой планировал реализовать в 2020-2022 годах путем заключения с регионами соглашений о предоставлении субсидий в размере 1,6 млрд рублей. При этом планировалось расселить только 852 семьи (2454 человека), которые подходят под установленные критерии и проживают на территории пяти регионов (Республика Саха (Якутия), Забайкальский и Красноярский края, Иркутская область, Ханты-Мансийский АО)», следует из материалов контрольного ведомства. При этом в августе 2019 года в госпрограмму добавили правила предоставления субсидий, с жесткими критериями, ограничивающими количество потенциальных получателей жилья при софинансировании из федерального бюджета.

С нацпроектом «Жилье и городская среда» еще сложнее: в нем оказалось проблематично даже выстроить единую схему мониторинга. «Из-за чего управленческие действия распылялись между множеством организационных структур, их функции дублировались между собой. Количественный и качественный состав показателей нацпроекта не позволял в полной мере обеспечить проверку достижимости главной национальной цели улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно в 2024 году», говорится в материалах СП.

Еще один негативный аспект: господдержка в обеспечении земельных участков, предназначенных под жилищную застройку, объектами инженерной инфраструктуры. Ее объем не соответствует потребностям субъектов.

«Так, объем субсидий субъектам в обеспечении земельных участков для строительства жилья объектами инженерной инфраструктуры составлял 184,73 млрд рублей до 2024 года при имеющейся потребности (по данным субъектов Российской Федерации) в объеме 2 701,5 млрд рублей», отмечают в контрольном ведомстве, добавляя, что средства на содержание инфраструктуры также не предусмотрены, хотя предполагаемые затраты для всех создаваемых объектов на период действия нацпроекта (с 2018 по 2024 год) оцениваются в 10,7 млрд рублей.

 

Пробки на дорогах в будущее

 

На транспортную инфраструктуру в России сейчас возлагаются особые надежды  строящиеся дороги должны не просто привести тех, кто по ним движется из пункта «А» в пункт «Б». Они должны буквально вывести страну на новый уровень экономического развития.

Бюджет разработанного Минтрансом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года, оценивается более чем в 4,7 трлн рублей. Деньги огромные. Однако то, как ведомство справляется с текущими отдельными задачами, уже вызывает вопросы и сомнения.

«Основные проблемы, которые сейчас необходимо будет решать, — это ускорение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как раз по этой программе было много жалоб со стороны правительства, поскольку было выделено финансирование, но программа реализовывалась крайне медленно в регионах»,  заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

В 2019 году нацпроект был интегрирован в госпрограмму «Развитие транспортной системы». А к ее реализации со стороны Минтранса у Счетной палаты есть серьезные претензии.

В 2019 году из 113 показателей госпрограммы целевые значения по 13 достигнуты не были. Более того из 66 запланированных мероприятий треть не была выполнена. Например не достроили первую очередь аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове, не достроили морской терминал в районе КС «Портовая» в морском порту Высоцк. Из-за отказа инвесторов от реализации проектов не была разработана проектная документация по шести мероприятиям федерального проекта «Морские порты России».

«Всего не введено в эксплуатацию 36 объектов, запланированных на 2019 год, и не завершены проектные работы в отношении 33 объектов капитального строительства. В составе незавершенного строительства, есть объекты, реализация которых приостановлена, но консервация в нарушение градостроительного комплекса не проведена. Общая сумма затрат на такие объекты составила почти 7 млрд рублей», резюмировал итоги проверки в августе этого года аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В прошлом году Минтранс не исполнил 8,7% утвержденных бюджетных ассигнований. Речь идет о 15,8 млрд рублей. Причины «зависания» средств самые разные: это и позднее заключение госконтрактов, и ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками (а также их банкротство), и низкое качество проектной документации (ПСД). Что касается последней, то иногда деньги расходуются, но впустую. По данным СП с 2006 года Минтранс и подведомственные ему Росавиация, Росжелдор и Росморречфлот потратили 13,1 млрд бюджетных денег на подготовку ПСД, оставшейся невостребованной.

При этом министерство еще и упускает ряд аспектов, а с ними и дополнительный доход для госказны.

«В частности, в настоящее время законодательно не закреплена обязанность заключения соглашений об установлении сервитута на земельные участки вдоль автодорог для размещения примыканий к объектам дорожного сервиса. В результате чего федеральный бюджет ежегодно недополучает более 850 млн рублей», пояснил ранее аудитор СП Валерий Богомолов.

Конечно, аудиторы оперируют только цифрами и фактами. Но за беспристрастными выводами кроются именно те проблемы, с которыми призывает бороться, например, глава кабмина, Михаил Мишустин. Премьер-министр регулярно ратует за рациональность, за повышение эффективности. И в том, что касается реализации поставленных задач, и по части расходования средств. Так что от туманных задач и расплывчатого инструментария нужно избавляться.

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