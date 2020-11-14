Названы наиболее подверженные тяжёлой форме коронавируса люди

Виталий Зверев – академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета – заявил, что доза инфицирования коронавирусной инфекцией влияет на течение заболевания коронавирусом.

По его словам, даже лёгкая инфекция, например, риновирус, в любом случае оставляет свой след в организме, ничего не проходит бесследно, и чем его больше – тем тяжелее протекает заболевание.

«Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжёлой формой, у которых выделение коронавируса CJVID-19 в большом количестве происходит постоянно, выше», – цитирует специалиста «Парламентская газета».

При этом Зверев отметил, что пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме менее заразны для других людей. Так, дети COVID-19 почти не болеют, а молодые люди часто переносят инфекцию в лёгкой форме.

«Также к тяжёлой форме коронавируса склонны люди с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом и нарушениями системы кровообращения», – резюмировал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, добавив, что при соблюдении норм гигиены и масочного режима риск заражения минимизируется.

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 702 случаев коронавируса, что стало новым суточным максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне и составил 21 983 случаев.

Всего к утру 14 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 903 253. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 425 529 (+18 626) россиян, активных случаев – 444 890 (+3685). Жертвами коронавируса в стране стали 32 834 – 391 за последние сутки.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 427. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1852), Подмосковье (+786), Нижегородская область (+441) и Республика Карелия (386).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.