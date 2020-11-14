New York Times: в Иране уничтожен организатор терактов у посольств США в 1998 году

Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Иране был ликвидирован египтянин Абдалла Ахмед Абдалла, который был одним из организаторов терактов 1998 года возле американский посольств. Мощные бомбы были взорваны перед посольствами США Кении и Танзании. В результате серии терактов погибло 224 человека, в том числе 12 американцев и более 4,5 тыс человек получили ранения.

По информации издания, Абдалла Ахмед Абдалла был застрелен в августе этого года в Тегеране израильскими агентами, которые действовали по просьбе США.