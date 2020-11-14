Погода в доме: как метеопрогнозы невротизируют россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд является, пожалуй, самым раскрученным ньюсмейкером из числа неполитических персон, обгоняя по частоте цитирования даже спортивных и эстрадных звезд. Средства массовой информации делают интервью с ним чуть ли не ежедневно, причем часто даже не ищут для этого повода.

Так, в пятницу «Парламентская газета» опубликовала довольно длинное интервью с Вильфандом, который в нем рассказал «сенсационную» новость, что предстоящая зима в европейской части России не будет ни аномально холодной, ни аномально теплой. При этом главный синоптик страны честно говорит, что делать прогнозы больше чем на две недели вперед — это гадание на кофейной гуще.

И тем не менее, медийное внимание к метеорологам не ослабевает. Потому что журналисты знают — любые сообщения «о погоде» генерируют такое внимание читателей-слушателей-зрителей, причем гарантированное, какое не создает ни одна другая тема. Скончавшийся в этом году ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев был популярнее у зрителей, чем все прочие телеведущие, за исключением, быть может, Леонида Якубовича.

Пещерные прогнозы

Романд Вильфанд рассказал «Эксперту Online», что медийной персоной он стал не по своей воле и что в восьми случаях из десяти он отказывается давать комментарии журналистам.

«Понять, почему у СМИ — то есть у их аудитории — такой интерес к прогнозам погоды, пока никто не может. Есть гипотезы, что этот интерес заложен в саму природу человека на генетическом уровне, так как когда он еще жил в пещерах, от погоды зависело его непосредственное выживание», — признался он.

Необъяснимый интерес жителей страны к погодным новостям был замечен еще писателем Фазилем Искандером, который в своем рассказе (он так и называется «О погоде») описывал, как москвичи моментально замолкают, когда по радио начинают передавать метеопрогноз:

«Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна».

Вильфанд добавляет, что он не любит отвечать на вопросы журналистов о том, «какая будет погода на Новый год», задаваемые в ноябре — потому что подобные вопросы (и прогнозы) совершенно бессмысленные с научной точки зрения.

«Как бы ни развивалась наука и техника, предсказать погоду дольше чем на две недели, невозможно в принципе, просто по природе формирования погоды. И это будет невозможно, даже если вы мне позвоните с таким вопросом через тысячу лет. Поэтому отвечать на такие вопросы мне неприятно. Такие материалы в СМИ рассчитаны на коммерцию, на привлечение внимания», — признаётся он.

Социальная метеозависимость

Социально-психологическими причинами такого не вполне адекватного интереса людей к погоде является последовательно подпитываемый некоторыми политическими слоями алармизм, в интересах которых преувеличивать катастрофичность глобальных изменений климата, считает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

«Этот феномен — несколько нездоровый интерес населения к атмосферным явлениям — постоянно и давно обсуждается в среде самих климатологов. И все мы более-менее едины во мнении, что он вызван подсознательным стремлением людей «вычленять» из потока в основном негативных новостей что-то сравнительно стабильное. Ведь каким бы ни был прогноз погоды на завтра, люди подсознательно понимают, что гроза и ураган все-таки предпочтительнее, чем угрозы терактов или войны», — объяснил он «Эксперту Online».

Кроме того, погодные явления непосредственно затрагивают каждого человека, где бы он ни жил. В отличие от новостей, скажем, про выборы за океаном, люди как бы лично «принимают участие» в том, что касается погоды. Для огромного количества россиян это, пожалуй, единственная возможность хоть какой-то вовлеченности в процессы, происходящие за пределами их частной жизни.

Однако подобная «метеозависимость» населения имеет больше негативных, чем положительных последствий для общественного настроения, предупреждает Кокорин.

«То, как в прессе преподаются и освещаются новости климата и экологии, способствует не столько информированности аудитории об этих вопросах, сколько массовой ее невротизации. Люди ведь, профессионально климатологией не занимающиеся, не читают первоисточники; они делают выводы по сообщениям в СМИ, которые почти всегда преподаются с душком негативной сенсационности. Ах, к Земле летит астероид! Ах, мы все утонем! Обычному человеку недосуг проверять, насколько такие «факты» соответствуют действительности», — сожалеет эксперт.

По его словам, не избежали алармизма даже создатели Парижского и Киотского протоколов, где озвучена угроза потепления климата до конца нынешнего столетия на 4 градуса. «Эта цифра завышена раза в два», — считает Кокорин.

«Научные расчеты последствий глобального потепления для одной только России составляют 1000-страничный том. Из этих расчетов следует, что конкретно для нашей страны потепление климата принесет скорее пользу, чем неприятности. Конечно, придется эвакуировать какие-то населенные пункты, которые построены на вечной мерзлоте. Но это вполне разумная плата за возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути и за удлинение производительного периода в аграрном секторе», — говорит он.

В качестве другого примера информации, которая заслуживает доверия, эксперт приводит «Национальный план адаптации Российской Федерации к изменениям климата до 2022 года», где никаких природных катастроф, потопов и прочих стихийных бедствий не прогнозируется — во всяком случае, в горизонте действия этого документа.

Смысл этого проекта состоит как раз в том, чтобы власти страны отвечали на вызовы, которые выдвигают глобальные климатические изменения, именно в плановом, опережающем события порядке.

«Да, климат меняется, но поскольку это происходит предсказуемо, национальные правительства имеют возможность согласованными действиями убрать с пути этого «асфальтового катка» все жизненно важные объекты, чтобы ущерб от изменений климата был минимальным», — говорит Кокорин.

Тайны климатической закулисы

В целом, не исключает он, нагнетание алармизма в области климата и экологии вызвано политико-экономическими интересами тех или иных «групп влияния» — точно так же, как какие-то группы могут быть материально и политически заинтересованы в преувеличении масштабов и опасности пандемии коронавируса.

«Вбрасывание в общественное сознание тех или иных катастрофических ожиданий имеет вполне рациональную цель у тех, кто это делает. Это сродни тому, как человек, смотрящий слишком много триллеров, постепенно становится невосприимчивым к реальным убийствам», — проводит Кокорин аналогию.

Постоянное ожидание «всемирного потопа» снижает остроту реакции людей на более локальные и сиюминутные проблемы — а это именно то, что надо властям всех государств, испытывающих на себе последствия глобализации, экономических кризисов и прочих, никак не связанных с погодой, изменений.

Эксперт напоминает, что еще 35 лет назад академик Александр Обухов, директор Института физики атмосферы, ввел понятие «нервной погоды».

«Люди своими глазами видят резкие скачки погоды, непривычную схему выпадения осадков, неуместные по времени года снегопады или оттепели. Всё это очень нервирует людей даже в Москве, где ждать наводнений не приходится, и даже московские шторма последних лет — это ничто по сравнению с теми ветрами, с которыми живут люди в Арктике», — говорит Кокорин.

Путешествие дилетантов

Заместитель директора Института глобального климата и экологии РАН Сергей Семенов не считает «климатическую невротизацию» населения следствием «заговора мировой закулисы». Причина обостренного интереса населения к таким вопросам — в непрофессионализме тех, кто берется на эти темы публично рассуждать.

«Общественный интерес к той или иной теме возникает и пропадает волнами. В начале 1950-х такой темой, в которой «разбирались» все, была генетика. В 1960-х ее место заняла кибернетика. С начала 1980-х и по сей день такой темой, в которой все считают себя специалистами, стала экология. А в этом году по известным причинам каждый прохожий на улице стал экспертом по вирусологии», — иронизирует он в беседе с «Экспертом Online».

Все вопросы, связанные с климатом, являются вопросами долгосрочного планирования, которое обычные люди просто не в состоянии организовать (разве что, когда берут ипотеку). Климатические вопросы — это задача государственных органов, корпораций и их экспертных сообществ, которые обязаны понимать, в каких условиях им придется работать через несколько десятилетий.

Досужие же обсуждения в режиме ток-шоу, даже если в них участвуют люди с учеными званиями, не добавляют ровно ничего в научный дискурс, говорит Семенов.

«Мне неприятно слушать, как в СМИ в наукообразной, а на самом деле дилетантской форме, обсуждают вопросы климата и экологии. Люди во всем мире очень любят обсуждать сказки, а в сказках для взрослых недостатка никогда не бывает, только здесь они называются «гипотезами». И, как и дети, взрослые обожают щекотать себе нервы различными страшилками, ничего общего с действительными угрозами не имеющими. Общественное обсуждение вообще неуместно в вопросах, для понимания которых требуется узкопрофессиональная экспертиза», — говорит климатолог.