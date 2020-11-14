Прогноз погоды на неделю: синоптики снова удивили

Уже середина ноября и зима стоит на пороге, но правда не везде. Где-то похолодало и даже сильно, а где-то пока по-прежнему, если не лето, то ранняя климатическая осень.

Синоптики снова удивили нас. На этот раз прогнозом на неделю. Согласно их данным, холода в центре России будут все ближайшие 6-7 дней, а вот снега не предвидится. Юг страны накроет дождями и повышенным температурным фоном: воздух на Кубани и в Крыму прогреется выше климатической нормы на 3-4 градуса. На северо-запад страны надвигается тёплый, но очень влажный атмосферный фронт, а Сибирь готовится к почти зимним морозам

Прогноз погоды на неделю в Москве

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 15 ноября столбики термометров в Москве покажут около плюс 2, будет идти ливень и ничего особого приятного. С понедельника температура начнёт понижаться: днём в Москве ожидается плюс 1, а в ночь на вторник подморозит до минус 5. Возможен снег с дождём.

Начиная со вторника в столичном регионе ещё холоднее: минус 2-3 днём, но на небе появится солнышко, а погода станет больше напоминать соответствующую данному времени года. Снега же пока не предвидится.

По ночам мороз будет более кусачий – минус 6, ветер до 12 метров в секунду. В четверг немного потеплеет – до плюс 2, возможно чуть-чуть посыплет снежком. Но, следующие выходные снова морозно – минус 1-3, а ночью воздух остынет до минус 7.

Погода на неделю в регионах Центрального федерального округа

В Ярославле и области будет примерно также, как и в Москве: в воскресенье плюс 3 и возможно снег, а начиная с понедельника, 16 ноября надо будет уже достать тёплые куртки: как минимум до четверга столбики термометров здесь будут показывать минус 2-4 в светлое время суток, а по ночам – минус 6. Барометр замрёт на отметке «Ясно».

В четверг немного станет теплее, и погода снова вернётся к плюсовым температурам. Потепление простоит до субботы, градусники будут показывать плюс 2-3, но солнце спрячется за тучи, может быть выпадет небольшой снег. В следующее воскресенье снова похолодает до минус. Возможен на неделе ветер до 14 метров в секунду.

Удивили синоптики своим прогнозом также жителей Твери, Калуги и Тулы. Их ждёт примерно такая же климатическая обстановка: почти зима, но совсем без снег. Возможно будет немного теплее в понедельник плюс 1, да солнышка поменьше. По ночам градусники местами покажут минус 5.

В Тамбове всю следующую неделю термометры замрут на отметке минус 2 днём, а по ночам показатели опустятся до минус 8. Примерно также будет в Липецке и Воронеже: довольно солнечно и морозно из-за накрывшего центр страны антициклона, принесшего холодный воздух. В общем – «Зима идёт», как говорили в одном известном сериале.

Прогноз погоды на неделю в СПб и на северо-западе России

А вот в Санкт-Петербурге будет пока аномально тепло. Так что синоптики сильно удивили жителей города на Неве: всю неделю здесь простоит плюсовая температура. Самый комфортным на предстоящей неделе днём станет четверг, когда воздух в СПб прогреется до плюс 9, но пойдёт дождь.

Начало недели принесет Северной столице плюс, возможен мокрый снег, ночью около нуля. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Похолодание до минус 1 обещают не раньше следующего воскресенья. Тогда же и ветер снизит скорость до вполне приемлемых 7 метров в секунду.

В Пскове ожидается примерно такая же температура, как и в городе на Неве: среда, четверг и пятница самые тёплые дни на неделе до плюс 10, ночью 2-3 выше нуля и затяжные ливневые дожди. Так что убирать резиновые сапоги и зонты не стоит. Но к выходным столбики термометров упадут до плюс 1 – минус 1 днём, а по после полуночи –до минус 6. Но это будет только в воскресенье. Возможно наконец-то пойдёт снег, хотя синоптики не обещают порядочный снежный покров ещё долго.

В Калининграде всю неделю будет и вовсе плюс 15, правда и здесь без дождей не обойдётся При этом потепление начнётся с понедельника, а своего пика столбики термометров достигнут к четвергу, когда воздух прогреется до плюс 15 в дневные часы, а по ночам - до плюс 7. В следующие выходные также планируется похолодание до плюс 4, а в тёмное время суток градусники покажут уже отрицательные значения – минус 1-3.

В Мурманске тепло сохранится до следующей пятницы (плюс 5). По ночам ожидаются небольшие заморозки, а утром обещает быть гололедица – водителям стоит быть предельно аккуратными и осторожными. Похолодает до минусовых значений днём с пятницы: до минус 3, а в выходные - до минус 5. Всю неделю будут идти дождь и дождь со снегом.

Великий Новгород тоже подарит своим жителям удивительно тёплую для конца ноября неделю. Но очень дождливую и снежную одновременно: слякоть, термометры днём покажут плюс 8. Похолодание начнётся со следующей субботы, но весьма незначительное, а в воскресенье обещают минус 1.

Так что практически весь северо-западный регион страны ждёт тёплая, но крайне мокрая неделя. Сильного ветра не предвидится, а температура будет стоять однозначно выше климатической нормы градусов на пять.