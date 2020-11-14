Путин принял участие в Восточноазиатском онлайн-саммите

Президент России Владимир Путин выступил по видеосвязи на 15-м Восточноазиатском саммите, проходящем в Ханое под председательством Вьетнама.

Путин заявил, что Россия выступает за сотрудничество и укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне возросших рисков после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры», – сказал президент России.

Кроме того, российский лидер призвал страны региона к сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса. «В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», на подходе третья», – сказал Путин.