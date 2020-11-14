Умер Армен Джигарханян

14 ноября на 86-м году жизни скончался Народный артист СССР Армен Джигарханян.

Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель его театра. По его словам, печальная ночь пришла минувшей ночью.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь его официальный представитель и друг Артур Согомонян уточнил, что Джигарханян скончался в 06:00 мск. О месте и времени прощания и похорон будет объявлено дополнительно.

Наша справка

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Советский, русский и армянский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1985), лауреат Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Джигарханян снялся в огромном количестве фильмов. Самые известные из них: «Место встречи изменить нельзя»», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тётя!», Собака на сене» и десятки других.