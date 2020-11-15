Китай и 14 стран заключили соглашение о свободной торговле

По итогам виртуального саммита стран АСЕАН 15 стран подписали договор о «Всестороннем региональном экономическом партнерстве». Участниками соглашения стали члены АСЕАН — Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Индонезия, Сингапур, Бруней, Лаос, Малайзия, Мьянма и Филиппины и присоединившиеся к ним Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Совокупная доля этих стран в мировой экономике составляет 29% от мирового ВВП. Соглашение отменяет торговые пошлины для 92% товаров и около 65% для сектора услуг.

Индия, которая долго вела переговоры о новом торговом союзе, в итоге решила отказаться от заключения соглашения. Вероятнее всего, Нью-Дели опасается экспансии на свой рынок китайских товаров и услуг.

Новое соглашение было подписано в противовес Транстихоокеанскому партнерству, которое было заключено в 2016 году под эгидой США. В 2017 году президент США Дональд Трамп решил выйти из этого торгового соглашения.