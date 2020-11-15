Азербайджан предоставил армянским военным отсрочку на выход из Кельбаджара

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов предоставить отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района с 15 ноября до 25 ноября, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием», - заявил Гаджиев.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев. Кроме того, Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.