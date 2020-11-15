Новых заболевших коронавирусом в России вновь более 22 тыс.

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22 572 случаев коронавируса, что стало новым суточным максимумом. Рекорд был зафиксирован накануне (+22 702) .

Всего к утру 15 ноября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 925 925. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 439 985 (+14 456) россиян, активных случаев – 452 654 (+7764). Жертвами коронавируса стали 33 186 – 352 за последние сутки.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 271. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1 944), Подмосковье (+812), Нижегородская область (+412) и Республика Карелия (358).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 75 пациентов с диагнозом пневмония и подтверждённым тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 7 787 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 69 пациентов, а у 6 427 человек был выявлен коронавирус.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.



