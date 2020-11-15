Трамп опроверг заявления СМИ о его признании поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей победе на президентских выборах.

«Выборы сфальсифицированы. Мы победим», – написал Трамп в Твиттере.

Ранее ряд СМИ заявили о признании Трампом своего поражения на выборах. Поводом для этого послужил твит главы Белого дома: «Он (Дж Байден – Эксперт) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены , результаты голосования подведены частной компанией радикальных левых, Dominion, с плохой репутацией и неисправным оборудованием».

Ранее избирательный штаб Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия. Кроме того, множество исков подано в местные суды штатов, с требованием устранить нарушения и пересчитать голоса избирателей.

7 ноября, не смотря на продолжающийся подсчет голосов, большинство американских СМИ объявили победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии и Великобритании поспешили поздравить Байдена с победой на выборах.