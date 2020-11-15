В Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины

Депутат нижней палаты российского парламенте Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления.

«Власти этой страны вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению нашего полуострова, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», – цитирует депутата РИА Новости.

Как пояснил Шеремет, после распада Советского Союза Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством, используя западные заокеанские силы для противостояния с нашей страной.

«Они превратили Украину и её многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним властям Украины нравится выполнять роль обслуживающего персонала», – резюмировал депутат Госдумы, добавив, что народ «самостийной» заслуживает, чтобы к руководству на Украине пришли настоящие патриоты, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей между нашими странами.