В Минске силовики массово задерживают протестующих

В столице Белоруссии началась очередная воскресная акция протеста оппозиции. Силовики стянули в Минск спецтехнику и перекрыли большую часть центральных улиц, не давая возможности протестующим провести шествие в центре города. По призыву оппозиционных телеграм-каналов протестующие собрались около метро «Пушкинская», находящейся в четырех километрах западнее от центра города.

По сообщению белорусского издания TUT.BY у метро «Пушкинская» собралось несколько тысяч человек, которые вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Силовики начали задержания протестующих и оттеснили собравшихся с проезжей части. Однако люди продолжают прибывать на митинг.

13 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Евросоюз готов мобилизовать все свои экономические ресурсы, чтобы поддержать демократические изменения в Белоруссии»