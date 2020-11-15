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В Нагорном Карабахе продолжается оперативное развертывание российских миротворцев

Москва, 15.11.2020

В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной части региона, говорится в специальном информационном бюллетене министерство обороны России.

С начала миротворческой операции военно-транспортная авиация России выполнила 118 рейсов для переброски личного состава и техники.

В заявлении минобороны также указано, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

9 ноября Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев. Кроме того, Армения должна передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха. 

 

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