В Польше деятельность России назвали самой большой угрозой для страны

Станислав Жарин – пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб – заявил, что Россия якобы пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить её репутацию, передаёт РИА Новости.

«Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», – отметил Жарин.

Как уточнил он, речь идёт о «разведывательной деятельности, провокации, дипломатических выпадах и хакерских атаках», которые, по его словам, осуществляет Москва.

«Польша – одно из важнейших государств Восточной Европы, и таким образом Россия пытается укрепить энергетическое и политическое господство в этом регионе.

Кроме того, скоординированные информационные атаки» против Варшавы ведут также КНР и ФРГ», – резюмировал Жарин.