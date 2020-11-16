Акции дня: котировки «Мечела» пошли из-за переоценки сектора

Акции горнодобывающей компании «Мечел» пользовались популярностью у трейдеров по итогам торговой сессии в понедельник. За торги обыкновенные акции подорожали на +5,16% до 60,99 рублей за акцию, а «префы» на +2,96% до 71,2 рублей за акцию.

В понедельник стало известно, что перевалка АО «Торговый порт Посьет» снизилась по итогам 9 месяцев 2020 года на незначительные 2%. Через этот порт идет перевалка угля компаний «Мечела» «Якутугля» и «Южного Кузбасса» (компании ранее сообщали о росте добычи). Это с учетом динамики рыночных цен на уголь и курса рубля, способно существенно повысить консервативные на данный момент рыночные оценки выручки и прибыли «Мечела» во втором полугодии, считает эксперт «Фридом Финанс» Александр Осин.

Кроме того, ранее другой значительный игрок рынка Evraz сообщил о консолидации активов на компании «Распадская», поэтому в ближайшее время стоит ожидать переоценки рынка.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,76% до 3078,6 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,23% до 1267,41 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 44,48 доллара за баррель (+3,97%). Российская валюта укреплялась – 76,51 рубля за доллар.