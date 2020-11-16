Эрдоган направляет турецкие войска в Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Нагорный Карабах и представил его на утверждение парламента, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра. «Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – говорится в указе.

Ранее Армения и Франция обвиняли Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий в Карабахе. Армянская сторона продемонстрировала видео с допросом двух пленных сирийских наемников, переброшенных Турцией в Карабах.

9 ноября и Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.