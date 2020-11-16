Фокус на здоровье

На первый взгляд, сфера эстетической медицины - не та, где невозможно остановить процесс лечения, и та медицинская помощь, которую мы оказываем, не входит в число базовых потребностей. Но из «медицины красоты» наше дело сегодня уже фактически развилось в «медицину качества жизни».

Не впервые опыт социально-экономического кризиса прямо и жёстко возвращает людей к пониманию, что базовой и беспроигрышной инвестиционной стратегией должны быть инвестиции в собственное здоровье. Как бы банально это ни звучало – именно оно является для людей «якорем» уверенности в будущем, стабилизатором в условиях хаоса. И дело не только в отсутствии заболеваний, но и в ощущении своей физической «молодости», привлекательности, наличии сил и энергии.

По опыту GMTClinic, потребность в процедурах anti-age медицины в нынешнем году трансформировалась. Во-первых, обращаться за медицинской помощью в наши клиники в Москве и Санкт-Петербурге стали пациенты, которые раньше не решались на неё. Стало меньше спонтанных, но больше взвешенных решений о работе над качеством своей жизни. Это отражается и на цифрах – приток новых пациентов несколько снизился, зато их средний чек вырос. Во-вторых, пациенты стали выбирать медицинские центры, которые уже «переросли» косметологию и предлагают интегративный подход, связывающий совершенствование внешности с нормализацией состояния организма в целом. Проще говоря – ведут слаженную междисциплинарную работу косметологов, дерматовенерологов и врачей системной медицины: эндокринологов, гинекологов, гастроэнтерологов, и т.д.

В рамках такого подхода в GMTClinic мы разработали систему иммунохакинга™, позволяющую настроить работу организма «без дефицитов». Рост заинтересованности пациентов в этом направлении вызывает оптимизм не только с точки зрения бизнес-показателей, но и с позиций укрепления коллективного иммунитета. В нынешних условиях это можно рассматривать и как реальный шаг к приближению победы над эпидемией. В частности, не секрет, что специалисты подчёркивают влияние дефицита витаминов (особенно витамина D) на течение пневмоний, вызванных SARS-CoV-2.

В целом же возросший интерес к системной превентивной медицине – это естественное и осознанное стремление людей действительно жить долго и при этом качественно. Кстати, эта же установка - на «работу вдолгую» - показала свою ценность и в управлении «разбалансированным» из-за внешних факторов медицинским бизнесом. В кризисный период очень важно при принятии любых решений думать о том, чтобы не только сохранить компанию, но и оставить ее с добрым именем и процветающей для будущих поколений. Сегодня такой подход более естественен для Европы, но ранее он был характерен для царской промышленной России, так что это тот случай, когда стоит обратиться к нашей истории и традициям, и в текущей сложной ситуации найти в них опору.