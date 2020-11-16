Франция собирается ввести экономические санкции против Турции

Франция рассматривает возможность введения экономических санкций в отношении Турции в ответ на ее «провокационную политику». Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил государственный секретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции Europe 1 и Les Echos – сообщает «Международное французское радио».

По словам Клемана Бона, речь пока не идет об отказе Евросоюза от Таможенного союза с Турцией, а об ограничениях в отношении «отдельных секторов турецкой экономики».

Отношения Франции и Турции обострились летом текущего года, после попыток Анкары начать добычу газа на территории шельфа греческих островов в Средиземном море и части Кипра входящего в ЕС.

После начала войны в Нагорном Карабахе президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске в зону военных действий джихадистов из Сирии.

Затем президент Турции Реджеп Эрдоган, недовольный действиями Эммануэля Макрона против исламских экстремистов во Франции, заявил о том, что французскому президенту «нужно лечить психику». После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.