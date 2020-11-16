Идея пилотного запуска электрошеринга в Краснодарском крае победила на форуме АСИ в номинации «Современная экономическая политика»

Об этом сообщил один из главных инициаторов проекта, председатель Правления Центра экономического роста Алексей Порошин в рамках сессии INNOPROM ONLINE «Инфраструктурные проекты как драйверы экономического и промышленного роста»

Поговорим о том, как вы хотите и без того «зеленый город» сделать еще «зеленее». Сюда относится и экология, и цифровизация, и электротранспорт. Какие инициативы есть? Как далеко от таких идей Москва, Екатеринбург и Пермь?

Наш проект по развитию пилотного запуска электрошеринга электромобилей в г.о. Сириусе занял первое место в треке «современная экономическая политика». Идея обсуждалась с управлением городского образования Сириус, ПАО «Россети», Внешэкономбанком.

Мы уже порядка двух лет эксплуатируем парк городских электросамокатов. Шеринг-экономика является одним из драйверов мирового роста. В Европе каждый третий житель уже сегодня использует шеринг того или иного вида транспорта, и мы видим, что шеринговая экономика через 5 лет вырастет в 10 раз.

По всему миру растет каршеринг, в России мы также наблюдаем его рост. В Европе каждая четвертая машина электрическая. Город Церматт, который находится в Швейцарии, полностью перешел на электротранспорт и заблокировал въезд для машин с двигателем внутреннего сгорания. И мы подумали, почему бы такой инновационный город, как Сириус, не превратить в город для пешеходов, город для экологичного туристического роста, город на электрическом транспорте.

В самом начале идея казалась утопической, но мы придумали, как сделать её окупаемой на фоне модели государственно-частного партнерства.

У нас есть сильный технологичный партнер в лице компании Россети, компании с огромным потенциалом электрозарядной инфраструктуры, пониманием градостроительной инфраструктуры, урбанистики городов, которые уже на текущий момент выпускают электрозарядную инфраструктуру.

Мы же со своей стороны, как коллеги, с четким пониманием инвестиционных процессов и опытом работы с шеринговым транспортом, берем на себя всю организационную часть (запуск, процессы).

Также у нас имеется еще один партнер – ВЭБ. РФ, который нас поддерживает.

Проект развития городской среды – одна из текущих стратегических задач, стоящих перед ВЭБ. Текущая стоимость проекта составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. Понятно, что мы рассчитываем на капитальный грант со стороны федеральных министерств, так как это достаточно трудоемкий и затратный проект в реализации.

По нашей оценке и проведенной экспертизе, срок окупаемости – 5 лет.

На первом этапе мы запускаем пилотный электрошеринг в количестве 100 машин. Это сеть электротакси, когда вы можете взять электроавтомобиль в аренду и поехать в аэропорт, на Красную Поляну, куда угодно.

Также планируется запустить 1500 электросамокатов, которые будут четко встроены в план города, будет безопасное движение с контролем скорости. Это была одна из главных прерогатив агломерации Сочи. Мы контролируем все маршрутные перемещения как электротранспорта, так и электросамокатов индивидуального учета мобильности.

Мы планируем к 2024 году запускать парк электробусов и переход машин ЖКХ на электротранспорт. Однозначно мы не собираемся останавливаться только на Сириусе. Наша концептуальная позиция состоит в том, что на этом пилоте мы отработаем полностью все механизмы урбанистки с позиции градостроительных принципов, с позиции успешной экономической модели запуска электротранспорта, о чем говорил первый вице-премьер Правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов на сессии в рамках форума АСИ.

Мы хотим отпилотировать этот проект на все крупнейшие туристические регионы страны. Например, на город Суздаль, где туристический поток 1 миллион 200 тысяч человек, а также на Владивосток, где огромное количество туристов. В Хабаровске и Владивостоке мы видим уже большое количество транспорта, которое заряжается сегодня в городах. Наш проект вызвал большой интерес со стороны руководства страны, и мы надеемся, что в этом году мы начнем его реализацию.

Это полностью частная инциатива, Россети выступают нашим долевым партнером, которые реализуют проект на свои средства. Проект построен на принципах государственно-частного партнерства.

Значит, Россети также ожидают, что инфраструктура, которая должна развернуться в городе, окупиться?

Конечно. Мы уже на текущий момент рассчитали все парковочные зоны, их будет порядка 60 станций, мы просчитали все зоны парковок и в Красной Поляне, и в аэропорту, и в Сочи. Просчитали все маршруты, количество поездок электротакси. Провели доскональный анализ всего города, туристического потока, который позволяет нам говорить об окупаемости этого проекта и его эффективности.

А есть ли возможность сделать Сочи абсолютно без двигателей внутреннего сгорания?

У нас есть четкий план реализации этого проекта. План сделать город абсолютно без выбросов. Мы создаем свою платформу, назвали ее Z. Мы уже обсуждаем с другими городами реализацию такой концепции. На днях провели предварительные переговоры с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. У него на территории планируется запуск электромобилей Z.

Уже сегодня мы общаемся с огромным количеством российских производителей зарядных устройств и аккумуляторных батарей, а также их утилизацию и как можно использовать в качестве накопителя после эксплуатации, чтобы не утилизировать после смены заряда. Этот проект приведет к созданию новой отрасли в России, как это сейчас действует у Теслы и в Китае. У Теслы, чтобы вы понимали, 20 000 зарядок по всему миру. Однозначно мы хотим запустить в России новую инновационную отрасль.

С точки зрения городской инфраструктуры, Сочи тоже надо будет менять ландшафт? Чтобы на самокате не только по набережной кататься, но и съездить в город, например? Что-то будет меняться, или это останется в рамках курортного центра?

Городское образование Сириус - это первый этап, но нам ничего не мешает осуществить некоторые задумки на территорию всего Сочи. Все будет зависеть от опыта запуска пилотного проекта в течение 2-3 лет. Дальше у нас есть задача перенести на весь город Сочи, затем Анапу, Геленджик, и дальше по всему побережью Чёрного моря.

Если мы говорим про промышленные города, такие как Екатеринбург, Пермь, есть ли в планах осуществить аналогичный проект?

Если говорить про Екатеринбург, то он уже запустил парк электросамокатов, они используются, но пока в хаотичном порядке.

Мы идем с концепцией четкого управления этими самокатами через идентификацию и контроль скорости. Сейчас город апробирует текущую модель, потом будем постепенно внедрять правильную концепцию использования.

Мы проецируем в рамках нашей компании, как на это будут смотреть муниципальные и федеральные органы власти – это их выбор. Однозначно наша команда делала концепцию проекта Фонда развития городов для Внешэкономбанка, и мы исследовали все города мира с позиции их инновационности, с позиции развития городов. И понятно, что здесь, для того чтобы внедрять электротротранспорт, нужно менять инфраструктуру городов и их облик. Это не такой быстрый процесс. Сириус, например, уже сейчас готов. Суздаль и другие туристические города можно сделать в режиме 1-2 года, а вот внутренние индустриальные города пока к этому не готовы.

Есть ли электросамокаты, которые могут ездить зимой? На зимней резине?

Вопрос не в резине и не в шипах, а в батарее, поддерживающей температуру. Рано или поздно все к этому придет, они будут держать больше заряда. Уже сейчас ведётся запуск в Хабаровске, а это достаточно холодный регион. Со временем такие самокаты смогут ездить и зимой.

Спрос на эти темы сейчас идет все-таки от коммерческих организаций или власти отдельных городов инициирует эти дискуссии?

Для меня было большим удивлением то, что как только наш проект победил на форуме АСИ, с нами связались несколько представителей регионов, предлагая концепции, говоря о заводах, которые могут производить, и предлагая территории, где можно реализовывать эти проекты. Они понимают, что будущее за городской экологичной средой. Все будут наблюдать за нашим запуском в Сириусе, потом будут решения в других регионах.