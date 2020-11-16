Коронавирус в России: число заболевших вновь выше 22 тыс

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Днем ранее сообщалось о 22 572 заболевших.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 360. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург – 2 039 и Подмосковье – 810 случаев инфицирования.

Всего к утру 16 ноября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 948 603 человек. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 453 849 россиян, активных случаев – 461 265. Жертвами коронавируса стали 33 489 человек.