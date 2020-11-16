Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: эйфория вокруг рубля подошла к концу

Москва, 16.11.2020
  • Курс доллара: эйфория вокруг рубля подошла к концу

Алексей Павлишак/ТАСС

Прошедшую рабочую неделю российский рубль провёл очень неровно. Начав её в понедельник, 9 ноября с мощного укрепления к основным резервным мировым валютам, 13 ноября он вернулся почти к тем же показателям, которые были зафиксированы 6 ноября.

Так, к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составлял 77,61, а курс евро – 91,74. Таким образом, за семь дней «американец» вырос на 21 коп., а европеец упал на 24 коп. По мнению экспертов, нацвалюта в начале недели смогла резко прибавить в обеих парах благодаря резко возросшему аппетиту глобальных инвесторов к риску, которые позитивно отреагировали на определённость с результатами выборов в США.

На этих новостях пошли в рост мировые цены на нефть, которые стали драйвером для курса рубля. Кроме того, в начале недели на всех глобальных торговых площадках наблюдалась эйфория из-за информации об успешных испытаниях третьего этапа американо-немецкой вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, которая показала более чем 90% эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Однако позже выяснилось, что с «чудо-вакциной» не всё так уж и гладко. Во-первых, некоторые добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцинирования. Но главный недостаток Pfizer заключается в том, что её доставка в медицинские учреждения будет усложнена из-за особенностей состава – препарат можно хранить только при температуре минус 70 градусов. А такие условия для хранения и перевозки соблюдать будет очень сложно, так как соответствующего оборудования в мире практически нет.

Это, что вполне естественно, разрушило мечты глобальных игроков на скорую победу над коронавирусной инфекцией, число заболевших которой стремительно растёт по всему миру, что заставляет государства вводить новые карантинные ограничения.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что после бурного начала ноября на рынки возвращается настороженное спокойствие. Но, как отметил он, продолжающийся рост заболевших COVID-19 негативно скажется на всех рисковых активах, в том числе на «чёрном золоте». А от цен на него, как напомнил эксперт, напрямую зависит курсовая динамика рубля.

«Также остаются серьёзные опасения относительно того, что российский Минфин сократит предложение ОФЗ на своих размещениях, так как ведомство уже выполнило план заимствований в последнем квартале», – отметил Кочетков.

Соответственно, по его мнению, у кредитных организаций страны появятся свободные финансовые средства, которые почти наверняка будут направлены на покупку валюты.

Не на стороне рубля сейчас и внешнеполитический фон, считает он. Так, как напомнил он, в США демократы и республиканцы не дождавшись официальных результатов президентских выборов, возобновили в Конгрессе споры по экономическому пакету.

«Представители Демократической партии настаивают на более крупных тратах, а Республиканской – категорически против этого. Это нервирует инвесторов, которые вряд ли захотят связываться с риском и предпочтут уходить в более защитные активы. Поэтому на начавшейся неделе мы не ждём от рубля укрепления, а полагаем, что пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 76,80-78,00, пара евро-рубль - в диапазоне 90,80−92,00», – сказал Кочетков.

Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что рублю на прошлой неделе не удалось закрепиться ниже 76,00 за доллар, и вечером в пятницу он ушёл за отметку в 77,60. По его мнению, на фоне растаявшего оптимизма вокруг немецко-американской вакцины и введения новых ограничений в мировых экономиках глобальные игроки пока повременят с покупкой риска.

«Для нашей валюты – это очень плохо. Поэтому на перспективу недели-двух доллар сделает попытку пробоя 79,50. Ничего хорошего не ждёт также пару евро-рубль, которая уйдёт к отметке в 93,00. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то здесь оптимизма гораздо больше. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и от того, как быстро удастся победить эту инфекцию», – считает Купцевич.

В свою очередь Сергей Гришунин из НРА не видит поводов для серьёзного беспокойства. По его мнению, при благоприятном развитии внутренней и внешней конъюнктуры и ценах на «чёрное золото» марки Brent дороже 45 долл. за бочку пара доллар-рубль завершит этот год в коридоре 73,00-77,00 рублей. При этом он не исключает и негативный сценарий.

«Если Джон Байден сдержит свои предвыборные обещания и усилит давление на нашу страну в том числе с использованием новых жёстких санкций, то национальная валюта снова уйдёт к верхним границам диапазона 78,00-82,00 за доллар», – резюмировал Гришунин.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Участник «Северного потока — 2» отменил строительство терминала для СПГ
    Кажется, это может означать только одно. Но может, впрочем, и нечто иное
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Погода в доме: как метеопрогнозы невротизируют россиян
    Почему климат и погода являются для россиян самой любимой темой для обсуждения
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама