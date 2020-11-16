Курс доллара: эйфория вокруг рубля подошла к концу

Прошедшую рабочую неделю российский рубль провёл очень неровно. Начав её в понедельник, 9 ноября с мощного укрепления к основным резервным мировым валютам, 13 ноября он вернулся почти к тем же показателям, которые были зафиксированы 6 ноября.

Так, к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составлял 77,61, а курс евро – 91,74. Таким образом, за семь дней «американец» вырос на 21 коп., а европеец упал на 24 коп. По мнению экспертов, нацвалюта в начале недели смогла резко прибавить в обеих парах благодаря резко возросшему аппетиту глобальных инвесторов к риску, которые позитивно отреагировали на определённость с результатами выборов в США.

На этих новостях пошли в рост мировые цены на нефть, которые стали драйвером для курса рубля. Кроме того, в начале недели на всех глобальных торговых площадках наблюдалась эйфория из-за информации об успешных испытаниях третьего этапа американо-немецкой вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, которая показала более чем 90% эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Однако позже выяснилось, что с «чудо-вакциной» не всё так уж и гладко. Во-первых, некоторые добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцинирования. Но главный недостаток Pfizer заключается в том, что её доставка в медицинские учреждения будет усложнена из-за особенностей состава – препарат можно хранить только при температуре минус 70 градусов. А такие условия для хранения и перевозки соблюдать будет очень сложно, так как соответствующего оборудования в мире практически нет.

Это, что вполне естественно, разрушило мечты глобальных игроков на скорую победу над коронавирусной инфекцией, число заболевших которой стремительно растёт по всему миру, что заставляет государства вводить новые карантинные ограничения.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что после бурного начала ноября на рынки возвращается настороженное спокойствие. Но, как отметил он, продолжающийся рост заболевших COVID-19 негативно скажется на всех рисковых активах, в том числе на «чёрном золоте». А от цен на него, как напомнил эксперт, напрямую зависит курсовая динамика рубля.

«Также остаются серьёзные опасения относительно того, что российский Минфин сократит предложение ОФЗ на своих размещениях, так как ведомство уже выполнило план заимствований в последнем квартале», – отметил Кочетков.

Соответственно, по его мнению, у кредитных организаций страны появятся свободные финансовые средства, которые почти наверняка будут направлены на покупку валюты.

Не на стороне рубля сейчас и внешнеполитический фон, считает он. Так, как напомнил он, в США демократы и республиканцы не дождавшись официальных результатов президентских выборов, возобновили в Конгрессе споры по экономическому пакету.

«Представители Демократической партии настаивают на более крупных тратах, а Республиканской – категорически против этого. Это нервирует инвесторов, которые вряд ли захотят связываться с риском и предпочтут уходить в более защитные активы. Поэтому на начавшейся неделе мы не ждём от рубля укрепления, а полагаем, что пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 76,80-78,00, пара евро-рубль - в диапазоне 90,80−92,00», – сказал Кочетков.

Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что рублю на прошлой неделе не удалось закрепиться ниже 76,00 за доллар, и вечером в пятницу он ушёл за отметку в 77,60. По его мнению, на фоне растаявшего оптимизма вокруг немецко-американской вакцины и введения новых ограничений в мировых экономиках глобальные игроки пока повременят с покупкой риска.

«Для нашей валюты – это очень плохо. Поэтому на перспективу недели-двух доллар сделает попытку пробоя 79,50. Ничего хорошего не ждёт также пару евро-рубль, которая уйдёт к отметке в 93,00. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то здесь оптимизма гораздо больше. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и от того, как быстро удастся победить эту инфекцию», – считает Купцевич.

В свою очередь Сергей Гришунин из НРА не видит поводов для серьёзного беспокойства. По его мнению, при благоприятном развитии внутренней и внешней конъюнктуры и ценах на «чёрное золото» марки Brent дороже 45 долл. за бочку пара доллар-рубль завершит этот год в коридоре 73,00-77,00 рублей. При этом он не исключает и негативный сценарий.

«Если Джон Байден сдержит свои предвыборные обещания и усилит давление на нашу страну в том числе с использованием новых жёстких санкций, то национальная валюта снова уйдёт к верхним границам диапазона 78,00-82,00 за доллар», – резюмировал Гришунин.