Morgan Stanley назвал три особенности глобальной экономики в 2021 году

Два раза в год экономисты Morgan Stanley (MS), специализирующиеся на макроэкономике, готовят обзор глобальной экономики. Главный вывод очередного обзора оптимистичен: экономисты авторитетного банка считают, что в 2021 году глобальная экономика вступит в новую фазу V-образного восстановления. По итогам первой фазы она вернется к доковидному уровню. Причем, произойти это должно, по мнению MS, в последнем квартале текущего года.

В обзоре также приводятся три главные черты, которые будут присущи глобальной экономике в 2021 году.

1. Синхронное восстановление. Экономисты Morgan Stanley дают более высокий прогноз развития глобальной экономики в 2021 году – 6,4%. Существенное превышение над средним прогнозом, равным 5,3%, объясняется обнадеживающими новостями о результатах испытаний вакцины компании Pfizer и других вакцин против коронавируса Covid-19. Экономисты MS настроены оптимистичнее большинства коллег, потому что, по их мнению, последствия коронавирусной пандемии не так уж и сильно ослабили интерес частного сектора к рисковым активам, а поддержка властей сыграла очень сильную положительную роль.

В Morgan Stanley считают, что синхронное восстановление глобальной экономики, в последний раз зафиксированное в 2017 году, начнется в следующем году. Рост числа заражений может привести к более жестким ограничениям и негативно скажется на активности развитых стран в краткосрочной перспективе. Однако рост развивающихся экономик продолжит ускоряться. Весной же начнется ослабление и отмена ограничений, что положительно скажется и на развитых экономиках и они начнут расти. Развитые страны присоединятся к восстановлению глобальной экономики в марте-апреле 2021 года. На данном этапе тон восстановлению задает потребитель, но в MS предполагают, что во втором квартале следующего года начнется цикл расходов.

2. В развивающихся экономиках в 2021 году начнется рефляция. Последние восемь лет выдались для развивающихся стран тяжелыми – серия негативных событий вызвала продолжительный спад. Аналитикам, конечно, хотелось бы возложить вину за слабый рост развивающихся экономик на структурные проблемы, но в Morgan Stanley считают, что в сдерживании их роста гораздо более важную роль сыграли циклические вызовы и внешние потрясения (например, Китай и снижение цен на сырье, торговые противоречия и Covid-19).

Однако экономисты MS считают, что в 2021 году эта ситуация начнет меняться. Обстановка с коронавирусной инфекцией в большинстве развивающихся стран сейчас идет на спад, а восстановление их экономик набирает темпы. Увеличение дефицита счета текущих операций в США, низкие реальные ключевые ставки, слабый доллар, рефляционный импульс Китая и внутренняя макрополитика развивающихся стран, за исключением КНР, в следующем году приведут к резкому усилению роста. Набрав силу, это циклическое восстановление может помочь создать положительный цикл, в котором рост ВВП ослабит давление от таких структурных проблем, как, например, необходимость консолидировать общественные финансы.

3. Динамика инфляции изменится. Причем, самые сильные изменения произойдут, по мнению аналитиков Morgan Stanley, в США. В 2021 году начнется возвращение инфляции. Американская экономика вернется к доковидному уровню в течение 2021 года, но и монетарная, и фискальная политика в целом будет больше соответствовать четвертому кварталу 2019 года. Главный экономист банка по США Элен Зентнер полагает, что во второй половине следующего года инфляция поднимется до 2%, а с первой половины 22-го года резко пойдет вверх. Между тем, согласно осредненному прогнозу экономистов инфляция не достигнет 2% до 2022 г.

Такой положительный прогноз поддерживает интерес к рисковым активам. Morgan Stanley советует инвесторам отдавать предпочтение акциям перед правительственными облигациями и наличностью и продавать доллары.

В MS видят два главных риска описанному выше прогнозу. Во-первых, в краткосрочной перспективе резкий рост госпитализаций в США или Европе может заставить политиков пойти на более жесткие ограничительные меры, чем считали авторы прогноза. Это снизит рост экономики в краткосрочной перспективе.

И во-вторых, инфляция в США может преподнести сюрприз и начать резко расти уже со второй половины 2021 года, если поддержка экономике будет достаточно большой.