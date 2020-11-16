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Назван лучший фильм 2020 года

Москва, 16.11.2020
  • Назван лучший фильм 2020 года

Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс на премьере фильма "Плохие парни навсегда" в Лос-Анджелесе

Hahn Lionel/ABACA

Американский комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом признал лучшим фильмом 2020 года по версии ежегодной кинопремии People’s Choice Awards (США).

Картина режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла, которая является сиквелом «Плохие парни» (1995) и «Плохие парни 2» (2003), набрала наибольшее количество зрительских голосов, передаёт Deadline.

В номинации «Лучшая комедия» этого года выиграла британско-американская романтическая картина «Будка поцелуев – 2», основанная на одноимённом романе Бет Риклз и снятая Винсом Марселло в кинокомпании «Komixx Entertainment».

Лучший драматический фильм 2020 года – американский мюзикл-драма «Гамильтон» режиссёра Томаса Каила, рассказывающий о жизни первого министра финансов США Александра Гамильтона.

Лучшим кино для семейного просмотра зрители выбрали американский компьютерный анимационный фильм «Вперёд» в жанре городское фэнтези производства студии Pixar Animation Studios.

В номинации «Лучший сериал» вне конкуренции оказалась «Анатомия страсти» о жизни интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс».

Лучшим драматическим телесериалом стал «Ривердейл» – американская телевизионная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи. Среди фантастических – выиграл канадско-американский сериал «Вайнона Эрп», снятый в жанре фантастический вестерн, основанный на одноименной серии комиксов Бо Смита.

Лучшим актёром 2020 года признан Уилл Смит, лучшей актрисой – Тиффани Хэддиш. Специальной награды Icon Award удостоилась Дженифер Лопес.

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