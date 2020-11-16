Нефть растет на новостях из Китая и Японии, а также надеждах на сохранение ограничений ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник, 16 ноября, компенсировали некоторые потери предыдущей сессии в надежде, что более слабый, чем ожидалось спрос заставит участников соглашения ОПЕК+ не торопиться ослаблять ограничения на добычу нефти с 1 января 2021 года. На спрос негативно влияет коронавирусная пандемия и резкий рост добычи нефти в Ливии, для которой сделано исключение по ограничениям. Сейчас в Ливии добывается свыше 1,2 млн б/с.

Поддержку росту цен также оказали новости о восстановлении второй и третьей экономик планеты, Китая и Японии. Способствовала росту цен на «черное золото» и новость о том, что в октябре на китайских нефтеперерабатывающих заводах было переработано рекордное для всех октябрей количество нефти.

Цена барреля нефти марки Brent по январским фьючерсам выросла к 10.23 по московскому времени на 54 цента (1,3%) до 43,32 долларов, а WTI – на 63 цента (1,6%) до 40,76 долларов.

«Фундаментально статистика по Китаю поддерживает цены на нефть на таком уровне»,- объясняет экономист сингапурской финансовой компании OCBC Хауи Ли.

На прошлой неделе фьючерсы по обеим главным маркам нефти выросли более чем на 8% на надеждах скорого появления эффективной вакцины против коронавируса и того, что члены ОПЕК и не входящие в картель нефтедобывающие страны во главе с Россией сохранят действующие сейчас ограничения по добыче нефти и в следующем году.

Участники соглашения ОПЕК+, напомним, снизили добычу нефти в общей сложности приблизительно на 7,7 млн б/с, причем, уровень исполнения обязательств в октябре составил 101%. Однако они планировали с 1 января 2021 года увеличить добычу на 2 млн б/с.

Завтра, 17 ноября, должна состояться встреча министерского комитета стран-участниц ОПЕК+, на которой должны быть утверждены рекомендации по изменения квот на добычу для предстоящего 30 ноября – 1 декабря саммита министров нефтяной промышленности и энергетики участников ОПЕК+. Серьезным препятствием на пути увеличения добычи с 1 января следующего года является Ливия, в которой существенно успокоилась политическая обстановка и которая резко нарастила добычу. С другой стороны, резкий спад транспортных передвижений в Европе и США в связи со второй волной коронавирусной пандемии заставил пересмотреть прогнозы по спросу на нефть на предстоящую зиму в сторону, естественно, снижения.

«Движение в Европе снизилось за последние недели почти на 50%,- говорится в аналитической записке для клиентов финансовой организации ANZ.- Резкий спад произошел в ряде европейских стран. Например, во Франции».

Снизилось движение на хайвэях (пробег в милях) и по другую сторону Атлантического океана несмотря на нежелание американских властей прибегать к новым ограничениям.

Спрос на топливо и, следовательно, на нефть падает. Между тем, по данным Baker Hughes, количество буровых установок в США выросло на прошлой неделе до самого высокого с мая этого года уровня. Это происходит уже девять недель подряд. Причина – высокие цены на нефть заставляют нефтяников вернуться к работе.

Аналитики ANZ считают, что избыток нефти в первой половине 2021 года достигнет 1,5 – 3 млн б/с. Даже в самом лучшем случае, вакцина сумеет поднять спрос лишь во второй половине следующего года.