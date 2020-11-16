Онищенко рассказал, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом в России

Академик РАН, депутат нижней палаты парламента РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда по его мнению, в нашей стране начнётся спад заболеваемости коронавирусом. Специалист убеждён, что это произойдёт тогда, когда в РФ начнется кампания по массовой вакцинации.

«Сейчас начнём вакцинацию, и должен начаться спад», – цитирует Онищенко РИА Новости.

При этом он пояснил, что чем интенсивнее мы болеем, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остаётся очень напряжённой.

«Ситуация с COVID-19 в России продолжает оставаться напряженной, – признал чиновник. – За последнюю неделю количество ежесуточно выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне».

По его словам, в стране развернуты 263 тыс. коек. Для больных коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 778 случаев коронавируса.

Всего к утру 16 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 948 603. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 453 849 (+13 864) россиян, активных случаев – 461 265 (+8611). Жертвами коронавируса в стране стали 33 489 – 303 за последние сутки. Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 360. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2039) и Подмосковье (+810).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных COVID-19 превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.