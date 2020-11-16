Покупки в интернете: чек аут

Меньше страха. Меньше денег. Больше конкуренции

Весенний всплеск интернет-торговли, который был виден невооруженным глазом, сошел на нет. Но снижение среднего чека имеет различные объяснения.

С 4 до 2,1 тысяч рублей (на 45%) сократился в октябре, по сравнению с апрелем, средний чек при покупках в интернете. Такие данные сервиса онлайн-платежей CloudPayments привела газета «Известия».

Насколько можно судить по этим данным, уровень апреля превысил итоговый показатель 2019 года. Тогда средний чек, по оценкам НИУ ВШЭ, составлял 3,3 тыс. руб.

По основным видам покупок ситуация такова: количество заказов готовой еды сократилось на 23%, средний чек остался на прежнем уровне в 1,1 тыс. рублей. Покупок одежды и обуви оказалось на 40% меньше по сравнению с апрелем, средняя стоимость покупки примерно та же — 6,3 тыс. рублей.

Число покупок электроники и гаджетов упало более чем в полтора раза, зато тоже в полтора с лишним раза вырос средний чек: на 58%, почти до 10 тыс. рублей.

В сервисе ожидаемо связывают динамику интернет-продаж с волнами коронавируса. Связь эта неоднозначна.

В апреле многие старались перенести в интернет максимум покупок. Сейчас, как считает основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов россияне вынуждены экономить даже на самом необходимом — в связи падением доходов и под влиянием опасений дальнейшего ухудшения ситуации в экономике. Кроме того, «во вторую волну кризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности, поэтому стали чаще посещать обычные магазины», — замечает он.

Для анализа платежная платформа располагает данными 3 тыс. своих партнеров, в том числе таких ритейлеров и платформ доставки, как iGooods (товары из «Ашана», «ВкусВилла», «Ленты», «Карусели» и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, «Додо пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Эта статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ритейлеров, отмечают «Известия».

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, считает, что сейчас возникла агрессивная конкуренция со стороны новых сервисов. Поэтому ритейлеры переориентировали политику в сторону менее состоятельных потребителей и сделали условия более выгодными, с высоким перечнем опций и вариантов.

Это все способствует наращиванию клиентской базы, однако не гарантирует высоких прибылей, поэтому средний чек и снижается, уверен Антонов. С другой стороны, такой подход в любом случае позволяет ритейлерам динамично поддерживать оборот и лишь перераспределяет потоки товаров и продуктов, но просто уже посредством доставки, говорит он.

Национальная борьба за рационального покупателя

Граждан России всегда отличала уникальная способность адаптации к самым сложным жизненным ситуациям и катаклизмам, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Пандемия – не исключение. В период жестких ограничений население достаточно быстро переориентировалось на онлайн-покупки, отдавая предпочтение товарам первой необходимости. Обстановка с поставками в торговые сети складывалась на тот момент неопределенная, что вызвало потребительский ажиотаж и стимулировало закупки «впрок». Режим самоизоляции определил активизацию торговли с доставкой на дом. Следует учитывать, что падение доходов россиян в этот период хоть и носило характер устойчивой тенденции, но еще не приобрело катастрофических масштабов. У многих сохранялись возможности использования сбережений и кредитных лимитов.

Вторую волну эпидемии COVID-19 россияне встретили более подготовленными морально, но менее — финансово, констатирует преподаватель. Психология поведения покупателя стала рациональнее.

Распределение затрат на приобретение товаров определяется не столько соображениями удобства, сколько ориентацией на ценовые параметры товаров и инфляционные ожидания, связанными с волатильностью национальной валюты, считает Анатолий Гожий. Поскольку торговые сети во время первой волны доказали свою способность оперативно реагировать на колебания спроса, население получило возможность эффективного планирования бюджета домашнего хозяйства. Это обстоятельство особенно важно на фоне ощутимого снижения доходов россиян.

По его прогнозу, в условиях снижения покупательной способности, предпочтение со стороны покупателей неизбежно будет отдаваться предметам первой необходимости (с сохранением средней стоимости чека). Снижение общих затрат потребителей на товары, подверженные влиянию валютных колебаний, приобретет устойчивый характер. В дальнейшем, уверен Анатолий Гожий, следует ожидать формирования устойчивой пропорции между онлайн и обычной торговлей. Спрос на тот или иной вид торгового сервиса будет определяться ценовой политикой продавцов в их борьбе за рационально мыслящего и разборчивого покупателя.