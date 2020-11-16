Пашинян: Армения была готова к войне с Азербайджаном, а не с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашанян заявил, что его страна готова была воевать с Азербайджаном, но не рассчитывала на военное вмешательство в нагорнокарабахский конфликт Турции и ее наемников.

«По итогам июльских боев стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами», — цитирует ТАСС слова Пашиняна.

Ранее Армения и Франция обвиняли Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий в Карабахе. Армянская сторона продемонстрировала видео с допросом двух пленных сирийских наемников, переброшенных Турцией в Карабах.

9 ноября и Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.