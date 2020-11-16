Президент обновил состав СПЧ

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в составе Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно президентскому указу в состав СПЧ вошли: заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.
Из состава СПЧ исключены Светлана Айвазова, Юлия Константинова, Тамара Морщакова, Ольга Сидорович и Аниту Соболеву.