Прогноз погоды на неделю: синоптики обескуражили россиян

Синоптики нас расстроили и обескуражили прогнозом погоды на эту неделю: аномальный холод и аномальное тепло раскидано по всей стране.

В частности, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что азиатская часть России уже находится под воздействием аномального тепла настолько сильного, что климатическая норма в ближайшие 7 дней будет здесь превышена на 15-20 градусов и это не опечатка. Северная часть, как ни странно, тоже находится под воздействием тёплого фронта – тут температура выше на 4-8 градусов, что тоже ненормально.

А вот Урал, Поволжье, юг страны, в том числе Крым, Краснодарский край и Ростовскую область – захватили морозы причём очень резкие, уронившие столбики термометров на 10-15 градусов. Метеозависимым людям сейчас не очень-то хорошо: головные боли, ломота в теле, давление скачет. Когда погода придёт к более или менее естественным для данного времени года значения – совершенно неясно.

Прогноз погоды на неделю на Азиатском Севере России

Ближайшую неделю в Томской области будет тепло для этого региона – минус 7-9, ветра нет особого, снег будет идти все дни. Так что лопаты далеко не убирайте, а то машину утром не откопаете.

Ямало-Ненецкий АО, традиционно выдающий в конце ноября морозы и настоящую зиму – обескуражит россиян аномальным теплом: плюс 1-2, а местами будет доходить и до плюсовых значений в течение дня. Ветер возможен до 10-12 метров в секунду.

В Югре самым холодным на этой неделе будет вторник, 17 ноября. А со среды ожидается потепление до плюс 4, а также снег с дождём. К выходным градусники покажут около нуля. В Чите немного прохладнее – минус 4-6. В основном будет погода солнечная или с переменной облачностью, но в пятницу возможен снег.

Холоднее всего пока в Магадане, но совсем не так как привыкли жители города: до минус 17 во вторник и среду, с потеплением до минус 12 до конца недели. Осадков как таковых не ожидается. А вот на Камчатке прогнозируется минус 2, но сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Как видно вся азиатская часть страны действительно находится под воздействием сильных тёплых фронтов. И такая погода для данного времени года тут совершенно непривычная.

Погода на неделю на севере европейской части страны

В Архангельске – столице Русского Севера - тоже запланировано потепление. Конечно, не так, как в описанных выше регионах, а всего лишь на 4-8 градусов против климатической нормы. Самые тёплые дни недели – среда, четверг и пятница с дневным температурным фоном плюс 6-8, ливневыми дождями, что совершенно нехарактерно для Архангельской области в эти дни.

В Мурманске попрохладнее, но снова выше нормы – днём плюс 1-3, дожди, по ночам до минус 2. Стабильные морозы обещают только в следующие выходные. В Петрозаводске тоже очень тепло – до плюс 5 в четверг днём, дожди. К субботе станет прохладнее – плюс 3 в светлое время суток и около нуля ночью. Понятно, что такая погода совершенно точно обескураживает местных жителей и непонятно, к чему готовиться – к сильным морозам или дождям.

Прогноз погоды на неделю на юге России

В Крыму, по прогнозу синоптиков, будет прохладно. Так, в Симферополе всего плюс 6. Немного теплее в Ялте – плюс 10, но зато дожди, сильный ветер и море штормит.

Привычный к теплу Ростов-на-Дону метеорологи обескуражили неприятными холодами: самым некомфортным будет четверг – минус 3 днём, а в ночь на пятницу – минус 7. Начало недели ожидается относительно тёплым, но мокрым – плюс 1-2, дожди, мокрый снег. Ветер ожидается не особо сильный – 10-12 метров в секунду.

В Краснодарском крае довольно сухо – дожди обещают лишь в понедельник и на выходные. Но, в течении всех будних дней будет прохладно – всего плюс 5-6, чуть лучше в субботу и воскресенье – плюс 8, зато ливни.

Ставрополье завалит мокрым снегом, градусники будут показывать минус 1 днём в середине недели. В Поволжье тоже холодно: Татарстан уже выдал минус 10, солнечно. Но ветра нет, и за то спасибо. Небольшое потепление планируется к выходным – до нуля градусов.

В Самаре и области всю неделю солнечно – минус 6 днём, по ночам минус 10-12. В Саратове немногим теплее – минус 4, осадков не ожидается.

Погода на неделю на Урале

Очень холодно на этой неделе будет на Урале – жителей региона обескуражили аномально низкими температурами: ожидается минус 20-25 и это в дневные часы. Пик морозов придётся на Челябинскую область – днём здесь минимум минус 25, ветер северо-западный, что крайне неприятно. Осадков не планируется.

Немного теплее в регионах Урала станет ближе к выходным, когда воздух «прогреется» до минус 12-17, но тепла уже не будет и стоит принять наступившую зиму.

Погода в Москве. Прогноз погоды на 7 дней

В Москве в ближайшие 7 дней столбики термометров немного пошалят: в начале недели будет минус 2-3 в течение дня, по ночам столбики термометров станут опускаться до минус.

С четверга придёт потепление до плюс 3, но усилится ветер до 15-16 метров в секунду, пойдёт мокрый снег или дождь. При условии, что по ночам температурный фон будет стабильно отрицательным, возможна гололедица, потому водителям и пешеходам надо быть очень осторожными.

Как видно из общего прогноза: в небесной канцелярии совсем всё напутали, где должно быть тепло - стало холодно, и наоборот: холодные регионы оказались под воздействием тёплых воздушных масс. Но это пока так. Так что нет никакой гарантии, что через каких-то 10 дней всё не поменяется с точностью до наоборот.

Почему климат и погода являются для россиян самой любимой темой для обсуждения? На этот и многие другие вопросы в интервью «Эксперт Online» ответил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Подробно об этом читайте в статье «Погода в доме: как метеопрогнозы невротизируют россиян».