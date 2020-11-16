Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава российского государства Владимир Путин и его президент Франции Эммануэль Макрон обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе телефонных переговоров Путин информировал Макрона о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, которые позволили остановить кровопролитие и избежать новых жертв в этом регионе.

Кроме того, президент РФ рассказал о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, а обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизировалась.

Также отмечается, что лидеры двух стран выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США. При этом было акцентирована важность решения неотложных гуманитарных вопросов. Среди них возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Нагорный Карабах и представил его на утверждение парламента, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – говорится в указе Эрдогана.

Напомним, 9 ноября и Россия, Армения, Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.