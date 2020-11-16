Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин поздравил Майе Санду с победой на выборах президента Молдавии.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – говорится в послании российского президента.

Вчера, 15 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. За Майю Санду проголосовали 57,75% избирателей, а действующий президент Молдавии Игорь Додон получил 42,25% голосов избирателей.