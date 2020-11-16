Reuters: рост промпроизводства Китая опережает прогнозы

Согласно данным Национального статистического бюро Китая промышленное производство в октябре 2020 года выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что выше прогноза в 6,5%, который ожидался в опросе аналитиков Reuters.

«Последние данные свидетельствуют о том, что в октябре продолжилось ускорение темпов роста экономики Китая. Было принято политическое решение о продолжении стимулирования инвестиций в промышленное производство, в то время как рост реальных розничных продаж и услуг вернулся на доквирусный уровень», –приводит Reuters слова Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics.

В потребительском секторе розничные продажи выросли на 4,3% в годовом исчислении, что ниже прогнозируемого роста в 4,9%. При этом продажи автомобилей в октябре месяцев Китае выросли на 12,5%, во многом благодаря росту спроса на электромобили.