Вход/Регистрация Подписка

Ритейлеры, фарма и девелоперы Москвы быстро адаптировались к условиям работы в пандемию - заммэра Ефимов

Москва, 16.11.2020

Журнал «Компания» составил рейтинг московских компаний, которые продемонстрировали феноменальный рост во время пандемии. Первую строчку в ТОП-10 занял интернет-магазин Ozon.ru. В список также вошли представители девелопмента — ПИК и «Инград», фармацевтической отрасли — «Биннофарм» и «Протек», химпрома Faberlic, IT-сектора — NtechLab и курьерской доставки — B2CPL и другие. Итоги «антикризисной десятки» прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пандемия и ее последствия существенно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн тех предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. Это демонстрирует рейтинг компаний, показавших взрывной рост в пандемию. Рост онлайн-продаж позволил поддержать общий оборот торговли даже в период, когда торговые центры были закрыты. Можно сказать, что период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора, и его рост продолжится и после пандемии.

Кроме того, рост показывает, фармацевтическая отрасль и химическое производство: московская промышленность быстро адаптировалась к взрывному росту спроса на санитайзеры, средства для дезинфекции, средства индивидуальной защиты, и сегодня не только обеспечивает потребности города, но и поставляет свою продукцию на экспорт. В условиях серьезно ограниченного спроса на внешних рынках (где также идет борьба с пандемией и стандартная структура потребления сильно изменилась), это стало хорошей точкой роста для экономики столицы. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе-сентябре 2020 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост производства пищевых продуктов составил 19%, то есть отрасль медицины и лекарственных средств растет значительно быстрее.

Еще одним важным стимулом развития экономики остается недвижимость: во многом благодаря мерам поддержки и льготной ипотеке спрос на квартиры на первичном рынке вырос. Так, количество выданных в столице льготных кредитов уже достигло 36 тыс., а их объем составил 197,7 млрд рублей. Москва занимает 1 место среди регионов России по сумме выданных льготных ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2020 года в столице было введено в эксплуатацию более 3 млн кв. метров жилья. Строительная отрасль обладает мощнейшим мультипликативным эффектом -при строительстве задействуется огромное количество смежных отраслей, создаются рабочие места, стимулируется экономическая активность. Поэтому одним из важнейших антикризисных драйверов восстановления экономики станет программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон (КРТ), реализуемая в Москве. В рамках программы инвесторам предоставляются особые условия, включая обязательства по созданию новых рабочих мест и развитие территорий. Запланирована комплексная перестройка территорий общий площадью более 2 тысяч гектар, на создаваемых производствах появится около 500 тысяч новых рабочих мест».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Участник «Северного потока — 2» отменил строительство терминала для СПГ
    Кажется, это может означать только одно. Но может, впрочем, и нечто иное
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Погода в доме: как метеопрогнозы невротизируют россиян
    Почему климат и погода являются для россиян самой любимой темой для обсуждения
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама