Российский рубль на торгах понедельника смог полноценно укрепиться

Курс рубля растет в начале недели к доллару и евро. Начав торги на отметках 77,17 рубля за доллар и 91,37 рубля за евро к 17:00 по Москве доллар и евро стоили уже 76,54 рубля и 90,46 рубля соответственно.

Отметим, что позитивная динамика рубля наблюдалась на фоне растущего доллара. Так индекс DXY за тот же период с отметки в 92,79 пункта, поднялся к отметке 92,79 пункта.

Причин роста сразу несколько - макростатистика из Китая говорит о восстановлении после первого удара пандемии, кроме того о хороших результатах своей вакцины заявила Moderna. Позитив смог перебить новости о локдауне в Австрии, и введение частичного карантина в США (Нью Мехико и Орегон).

В повестку вернулись переговоры по мерам поддержки в США, о которых в пылу предвыборной гонки несколько забыли.

«В целом новостной фон вокруг рубля остается нейтральным, нефть остается вблизи 43 долларов/баррель и может получить поддержку от новостей со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК. На этом фоне динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, рубль может немного укрепиться с текущих уровней, но вряд ли опустится ниже 76,3-76,5 рублей за доллар, - прогнозируют аналитики ГК Финам.