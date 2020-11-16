Китай становится лидером мировой торговли

Восточный экспресс

После восьмилетних переговоров, в воскресенье наконец было подписано соглашение ВРЭП — Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Даже потеряв по дороге очень крупного участника — Индию, объединение полутора десятков стран восточного полушария заключили сделку, которую Bloomberg называет «самой крупная торговая сделка в мире: 15 стран, 2,2 миллиарда человек, совокупный ВВП — 26,2 триллиона долларов».

То, что началось в 2012 году как обычная гармонизация соглашений между членами АСЕАН, рассуждает агентство, превратилось в сделку, создающую потенциально крупнейший в мире блок свободной торговли.

Его совокупный ВВП существенно больше, чем у ЕС или США. Хотя, конечно, надо отдать должное тому же Евросоюзу, он представляет собой куда более тесное содружество, чем станут когда-либо следующие страны-подписанты ВРЭП:

10 членов АСЕАН — Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам;

вместе с государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле — Австралией, Китаем, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

Еще одно отличие в том, что локомотив ЕС — Германия все же не так отличается по своему весу от ряда других крупнейших членов союза, как Китай от партнеров по ВРЭП. Поэтому заключение соглашения об этом партнерстве трактуют именно как его победу. Выход из переговоров Индии объясним той де причиной. В одном торговом союзе с КНР ей было бы тесно.

Именно заявление министерства финансов КНР цитирует агентство «Прайм», приводя слова о том, что достигнутые договоренности будут стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии и «содействовать экономическому процветанию региона».

Региональное всестороннее экономическое партнерство направлено на укрепление торговых связей между Китаем и азиатскими странами, отмечает Bloomberg. Оно позволит снизить тарифы и другие барьеры для торговли между 15 странами.

Другой аспект, подчеркиваемый наблюдателями: появление такого соглашения может поставить в невыгодное положение американские компании и транснациональные корпорации. В 2017 году Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Штатов из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), в рамках которого планировалось создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь такую зону организовал Китай.

Смена лидера?

Подписание Всестороннего регионального экономического партнерства во главе с Китаем — это по-настоящему эпохальное событие, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По сути, произошла смена лидера мировой экономики: вместо США, которые носили это звание на протяжении почти 150 лет, теперь первой экономикой мира становится КНР. Мало того, что это соглашение — очень мощный удар по всем попыткам США создать «свои» зоны экономического сотрудничества, это еще и крупнейший единый рынок на планете: почти 30% мирового ВВП, 2,2 млрд человек — треть населения мира. Общий ВВП стран, вошедших в ВРЭП, к 2050 году может составить 100 трлн долларов.

Одним словом, говорит аналитик, Китай делает серьезнейшую заявку на то, чтобы стать лидером шестого технологического уклада, победить в гонке за трансформацию всей глобальной экономической системы. Есть еще один фактор, о котором нужно сказать: давно известно, что для развития современной экономики (как в разрезе отдельных стран, так и в плане регионального развития экономик) требуется перспектива сбыта.

Условно говоря, для развития крупной экономики, для нового этапа ее развития требуется кратное увеличение потребителей, масштабирование спроса. Именно отсюда и происходят разные инициативы по экономическим объединениям, которые предлагают разные страны — США или Россия (ЕАЭС, например, нужен РФ, в первую очередь, как перспективный рынок сбыта, охватывающий население нескольких стран). В этом плане ВРЭП под эгидой Китая становится настоящим локомотивом для всего мира, а США с их инициативами уходят на второе место.

Для России, имеющей разные договоры со странами АТР, крайне важно суметь вписаться в потребности нового объединения, полагает Артем Деев. Китай, как «всемирная фабрика», для роста производства будет нуждаться во многих видах сырья. Нашей стране нужно закрепить партнерские отношения с КНР: активное развитие Поднебесной в результате соглашения ВРЭП практически обеспечено, а для России КНР становится крупнейшим рынком сбыта. На фоне серьезнейшего падения спроса в европейском направлении (что по нефти и нефтепродуктам, что по газу) нашей стране нужно очень плотное и всестороннее сотрудничество с Китаем, что станет стимулом для восстановления и роста российской экономики.

Символично и не случайно, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, что соглашение о ВРЭП подписано в период очевидной смены президента в США. Оно может знаменовать общий переход от политики «торговых войн», протекционизма и автаркии между странами, культивировавшейся Д.Трампом, к благоприятствованию торговле, сотрудничеству, экономической интеграции. Зона ВРЭП — очень масштабное объединение, поэтому соглашение будет стимулировать общие тенденции в мире к более свободному перемещению товаров, услуг, капиталов, сокращение мировых издержек, деловую активность. Это, помимо самостоятельной ценности, способствует восстановлению хозяйства после пандемии, преодолению её негативных экономических последствий.

С другой стороны, добавляет эксперт, ВРЭП противопоставляется Транстихоокеанскому партнёрству (ТТП), выступает как «китайский ответ» ему. В условиях создания ВРЭП интересы американского экспорта и импорта со странами региона могут пострадать, поскольку США при Трампе вышли из тарифного соглашения ТТП. Штаты сохраняли свою политику во многом запретительных таможенных ставок, что теперь делает менее выгодной торговлю с ними. Но политика Дж. Байдена провозглашается более «миролюбивой». В таких условиях вполне вероятно возвращение США в ТТП. Это стало бы ещё одним шагом в позитивной глобализации торгово-производственных отношений.

Отметим, что в оба соглашения вошли следующие страны: Австралия, Бруней, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам.