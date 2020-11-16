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Владимир Ефимов: Предприниматели Москвы получили отсрочку платежей за недвижимость на 15,4 млрд рублей

Москва, 16.11.2020

Организации и индивидуальные предприниматели за второй квартал 2020 года оформили отсрочку имущественно-земельных платежей за городскую недвижимость на общую сумму 15,42 млрд рублей. Мерой уже воспользовались 3,5 тысячи предпринимателей, все остальные получатели могут реализовать свое право до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.«Оформить отсрочку имущественно-земельных платежей за 2 квартал 2020 года можно до конца года. Воспользоваться этой мерой поддержки могут более 3,6 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Общий объем такой помощи оценивается в 16,7 млрд рублей. Эта мера оказалась очень востребованной и подавляющее большинство получателей ее уже реализовали», – рассказал заммэра. 

Предприниматели, арендующие у города землю и недвижимость, вправе получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года, следует из постановления правительства города «О мерах экономической поддержки бизнеса во время пандемии». Так, девелоперы могут перенести до конца декабря 2020 год оплату аренды городской земли по масштабным инвестиционным проектам, а также при изменении цели предоставления участков. Собственники застраиваемых земель могут отсрочить трехмесячные платежи за изменение вида разрешенного использования своих участков. Проценты и пени при этом взиматься не будут. Наибольший объем пролонгированных платежей на 11,8 млрд рублей оформил строительный сектор – 386 компаний. «120 застройщиков-арендаторов отложили трехмесячные платежи за изменение цели предоставления участков, а еще 32 девелопера – за изменение вида разрешенного использования принадлежащей им земли. Самый массовым получателем отсрочек стали представители малого и среднего бизнеса. Более 3,2 тысячи субъектов МСП оформили отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей за выкуп арендованного у города имущества», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо отсрочки трехмесячных платежей за землю и нежилые помещений, столичный бизнес может оформить четырехмесячные арендные каникулы. Для получения отмены или отсрочки имущественно-земельных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме.

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