Акции дня: Мировое НЛМК с Минторгом США ослабило котировки металлурга

Бумаги Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) торговались хуже рынка по итогам дневной сессии во вторник. За день котировки просели на -3,96% до 194,50 рублей за акцию.

Ранее стало известно, что американские структуры НЛМК заключили мировое соглашение с Минторгом США по иску, в котором оспаривался отказ ведомства отменить пошлины на стальные полуфабрикаты. Иск рассматривался с февраля этого года и касался пошлин, которые в марте 2018 года ввели американские власти для защиты отечественных производителей. Из-за пошлин НЛМК пришлось сократить часть сотрудников. В мировом соглашении американская сторона не признала неправомерность своих действий, но согласилась возместить американским структурам НЛМК часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов.

Индекс Мосбиржи упал на -1,02% до 3048,31 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,89% до 1257,35 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 43,47 доллара за баррель (-0,80%). Российская валюта слабела – 76,35 рубля за доллар.