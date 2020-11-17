Алиев: ни о каком особом статусе Карабаха не может быть и речи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни о каком особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи. Об этом он сказал в обращении к народу в Физулинском районе, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Алиев, он неоднократно подчёркивал, что Азербайджан не позволит, чтобы на их исконных территориях было создано второе армянское государство.

«Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путём, то военным. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и стою за ними», – резюмировал Алиев.

Ранее сообщалось, что 16 ноября глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе телефонных переговоров Путин информировал Макрона о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, которые позволили остановить кровопролитие и избежать новых жертв в этом регионе.

Кроме того, президент РФ рассказал о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, а обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизировалась.

Напомним, 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан договорились об установлении перемирия перемирии в Карабахе. Согласно договоренностям все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе останутся под контролем Баку, а в регион введут российских миротворцев.