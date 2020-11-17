Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

Александр Горелов – заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора – оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 идёт за счет регионов, а не Москвы.

При этом он подчеркнул, что во всех регионах страны ситуация сейчас разная, но в целом намечается тенденция к стабилизации, передаёт РИА Новости.

«Интенсивность циркуляции коронавируса в разных регионах разная, в 25 регионах России отмечается закономерный рост, но 60 регионов находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс везде очень разный», – пояснил Горелов.

Кроме того, он отметил, что цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом не имеют принципиального значения, только если это не экспоненциальный рост.

«К тому, что мы видим сейчас, все регионы абсолютно готовы. Сейчас самое главное соблюдать меры профилактики коронавируса. В тех регионах, где эти меры строго соблюдаются, показатели заболеваемости невысокие», – резюмировал эпидемиолог Роспотребнадзора, добавив, что обычно в декабре в Россию приходит еще и грипп, поэтому возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом.

По словам специалиста, риск заболеваемости COVID-19 могут снизить физическая активность, витамин D и правильное питание.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 410 случаев коронавируса.

Всего к утру 17 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 971 013. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 475 904 (+22 055) россиян, активных случаев – 461 178 (-87). Жертвами коронавируса в стране стали 33 931 – 442 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 882. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2130), Подмосковье (+839).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.